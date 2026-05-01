México

Santuario denuncia agua contaminada en canales de Xochimilco: este es el hábitat del ajolote mexicano

A través de redes sociales, el Santuario Ajolote difundió videos en que se muestra agua contaminada entrar a los canales de Xochimilco

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El santuario en Xochimilco pidió a las autoridades resolver la situación, pues todos los días el humedal se destruye con obras del gobierno que lo contaminan
El santuario en Xochimilco pidió a las autoridades resolver la situación, pues todos los días el humedal se destruye con obras del gobierno que lo contaminan

“La historia de terror aquí en Xochimilco, continúa, miren cómo descarga agua contaminada este tubo que mágicamente apareció en los canales de la curva que dan a Puente de Urrutia, observen la cantidad de espuma que tiene, es una afectación gravísima no solo al ecosistema, sino directa hacia los vecinos, tenemos quejas que dicen que el olor es fétido y está afectando el comercio, imagínense, por aquí venden comida.

“Entonces, es una afectación directa al ecosistema del ajolote mexicano, aquí es donde viviría, ¿ustedes creen que puede sobrevivir en este tipo de aguas?

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“Esto es un tache grande al gobierno por haber hecho esta obra improvisada sin haber medido las consecuencias del espuma jabonosa en estas imágenes.

“El tubo está echando agua contaminada a la zona que va directamente a Cuemanco, al final se conecta con todo el humedal. Esta agua podrida está contaminando al humedal y esto es obra del gobierno, no sabemos con qué finalidad, el día de hoy está aventando miles de litros de agua contaminada que huele asqueroso, es una catástrofe, es un ecocidio, esta es la causa de muerte del ajolote", denunció el Santuario Ajolote en diferentes videos que difundieron a través de redes sociales, donde se observa un tubo que arroja agua visiblemente turbia.

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Cada 1 de febrero México celebra el Día Nacional del Ajolote. Foto: iStock)
Cada 1 de febrero México celebra el Día Nacional del Ajolote. Foto: iStock)

Denuncias se extienden cada día

A través de redes sociales, la última semana, organizaciones y defensores del medio ambiente han repetido que el gobierno de México ha contaminado el agua del humedal de Xochimilco sin explicación.

Usuarios se han quejado con múltiples denuncias, argumentando que no ha habido solución, alegando también que el ajolote es una especie en peligro de extinción.

A raíz de videos donde se muestra un tubo que despide agua de color amarillento hacia el lago de Xochimilco, otros señalamientos indican que el agua contaminada no es “jabonosa”, sino con espuma tóxica que se forma por reacciones químicas de contaminantes de aguas negras.

Desde el 19 de abril, el santuario ha reportado que en las aguas de la zona, han aparecido peces muertos. La organización cuestiona: “si este, que es un pez muy resistente, ¿qué le espera al ajolote?”

Por otra parte, Santuario Ajolote ha hecho un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para ayudar a rescatar el hábitat del ajolote. La organización, a través de su sitio web ha anunciado que entre sus metas se encuentra la mejora de instalaciones del lugar para procurar la reproducción del ajolote.

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