México

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

La vocalista de Sentidos Opuestos contó que la última vez que se sometió a una intervención no fue satisfactoria; tras esa experiencia, prefirió mantenerse de manera natural

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Alessandra Rosaldo
Alessandra Rosaldo, actriz y cantante mexicana, aclaró que no se ha sometido a arreglos estéticos desde 2017 tras una experiencia insatisfactoria (Cuartoscuro)

Alessandra Rosaldo, reconocida actriz y cantante mexicana, afirmó que no se ha sometido a arreglos estéticos desde 2017, año en el que una intervención no le dejó satisfecha.

En entrevista reciente con el programa Hoy, la integrante de Sentidos Opuestos y esposa de Eugenio Derbez señaló: “La última vez que me hice fue en el 2017 y no me encantó cómo quedé, entonces, desde entonces no me he hecho nada”.

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Sobre su visión personal, Rosaldo aseguró sentirse cómoda con su apariencia actual, aunque reconoce la posibilidad de retomar procedimientos estéticos en el futuro. “Amo mi cara y me gusta mucho. Sí tengo arrugas y a veces digo: ‘Ya me hace falta una chaineada’. Pero no me atrevo. Sí me voy a hacer algo en algún momento, pero todavía no”, refirió en la misma emisión.

Por motivos familiares y laborales, Rosaldo reside actualmente en Los Ángeles. Esta situación ha impedido su participación en telenovelas mexicanas, pese a recibir ofertas recientes.

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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sonriendo, ambos con gorras y chamarras negras, frente a un fondo colorido con bloques de juego y patrones
La integrante del grupo Sentidos Opuestos reside actualmente en Los Ángeles con Eugenio Derbez y su hija Aitana, lo que ha dificultado su regreso a las telenovelas mexicanas (Instagram: @alexrosaldo)

La artista explicó a Hoy: “Sí me llamaron hace unos meses. No se ha podido concretar. Está complicado, pues ahora todo el tiempo estamos yendo y viniendo, pero estamos instalados en Los Ángeles”.

La intérprete manifestó su interés por regresar a la televisión, contemplando incluso papeles distintos a los que ha realizado, como el de antagonista. “Sí me gustaría regresar en algún momento, quizás ser una villana, sería muy interesante”, puntualizó la cantante de temas como ‘Amor de papel’ y ‘Fuego y pasión’.

Rosaldo precisó que, por el momento, su principal actividad profesional seguirá ligada a la música junto a Chacho Gaytán, aunque no descarta reincorporarse a las telenovelas mexicanas cuando las condiciones sean favorables.

(Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)
Alessandra Rosaldo admitió que recibió recientes ofertas para participar en telenovelas, pero el traslado constante entre México y Estados Unidos complicó las negociaciones (Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

De Sentidos Opuestos a los melodramas de Televisa

Alessandra Rosaldo, cuyo nombre real es Alejandra Sánchez Barrero, nació en Ciudad de México el 11 de septiembre de 1971. Es cantante, compositora, actriz, bailarina y presentadora de televisión. Es conocida por ser la vocalista del grupo Sentidos Opuestos, con el que ha vendido más de 4 millones de discos.

Como actriz, Rosaldo ha participado en telenovelas como DKDA: Sueños de juventud, Salomé, Amarte es mi pecado, Sueños y caramelos, Ni contigo ni sin ti y Por ella soy Eva. También prestó su voz para la versión latinoamericana de Toy Story 2 y actuó en la película No se aceptan devoluciones.

En 2006 ganó la segunda edición del reality Bailando por un sueño México y después condujo Cantando por un sueño México junto a Adal Ramones.

Sentidos Opuestos
Por el momento, Alessandra Rosaldo mantiene su actividad profesional enfocada en la música y su trabajo como vocalista de Sentidos Opuestos (EnLive)

Es hija del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo y Gabriela Barrero. En 2012 contrajo matrimonio con el comediante Eugenio Derbez, con quien tiene una hija, Aitana.

Durante su carrera, Rosaldo ha recibido reconocimientos como el Premio Lo Nuestro a Mejor Artista Nuevo y varios Premios TVyNovelas y Bravo. También se ha desempeñado como conductora en eventos y programas de televisión tanto en México como en Estados Unidos.

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