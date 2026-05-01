México

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

Las autoridades señalaron que se trataría de un caso de secuestro exprés

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Estos fueron los detenidos. Crédito: SSEM
Estos fueron los detenidos. Crédito: SSEM

Policías estatales del Edomex detuvieron a dos hombres luego de rescatar a una persona que había sido secuestrada en el municipio de Tecámac, tras una persecución que inició en calles del Fraccionamiento Héroes de Tecámac.

El operativo permitió liberar a la víctima y asegurar armas de fuego, equipo de uso oficial y varios objetos, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

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Hasta el momento no se sabe si pertenecen a algún grupo delictivo.

Así fue la detención por parte de la SSEM

La persecución comenzó cuando elementos de la SSEM identificaron un automóvil blanco con una llanta ponchada y cristales polarizados.

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La dependencia de seguridad informó que al marcarle el alto con comandos verbales, los tripulantes ignoraron la orden y aceleraron.

Los policías siguieron el vehículo hasta que, metros adelante, dos sujetos descendieron y huyeron a pie. Los agentes observaron que portaban lo que parecían ser armas de fuego. Posteriormente fueron alcanzados.

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Los dos sujetos fueron detenidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la detención, los uniformados aseguraron a Luis “N”, de 28 años, y Luis “N”, de 19. A ambos se les confiscaron dos armas tipo escuadra calibre 22 milímetros y varios cartuchos útiles del mismo calibre.

La SSEM reportó que, tras el arresto, regresaron al sitio donde los sospechosos abandonaron el vehículo y localizaron a un hombre con golpes contusos en la cabeza.

La víctima relató a los policías que lo llevaban secuestrado y momentos antes lo despojaron de una camioneta de color negro.

Además, la víctima afirmó que lo obligaron a ingerir bebidas alcohólicas durante el cautiverio.

Dentro del automóvil, los agentes encontraron dos teléfonos celulares, un chaleco balístico, estribos de uso oficial y un parlante.

Dos sujetos arrestados tras operativo en Tecámac

De acuerdo con la SSEM, los dos detenidos fueron trasladados junto con los objetos asegurados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició una investigación por probable secuestro exprés.

La víctima recibió atención médica por las lesiones que presentaba y fue resguardada por las autoridades mexiquenses.

La intervención se realizó como parte de la Estrategia Mando Unificado Zona Oriente, implementada en municipios con altos índices delictivos en el Estado de México.

El operativo permitió la incautación de dos armas de fuego, varios cartuchos calibre 22 milímetros, dos celulares, un chaleco balístico, estribos de uso oficial y un parlante, por lo que existe la teoría de que podrían haber estado usurpando funciones.

SSEM investiga posible vínculo con otros delitos

La SSEM informó que continuará con las indagatorias para determinar si los detenidos están relacionados con otros delitos registrados en la zona oriente de la entidad.

Los objetos y armas asegurados también serán revisados para verificar si pertenecen a corporaciones de seguridad o si han sido utilizados en otros hechos.

Autoridades estatales reiteraron que la coordinación policial busca frenar delitos de alto impacto y fortalecer la presencia de la SSEM en municipios como Tecámac.

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