Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

Parte de las armas aseguradas (X/@NDGAnews)

Un hombre originario de México identificado como Servando Corona Penaloza fue condenado a 25 años de prisión federal en Estados Unidos por coordinar durante años la venta de más de mil kilogramos de metanfetamina y fentanilo, así como por organizar la compra y el envío de más de 200 armas de fuego de uso militar a México, utilizadas por cárteles criminales.

La sentencia fue dictada por el juez federal Mark H. Cohen tras una investigación conjunta encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Atlanta, informó el Departamento de Justicia estadounidense el 29 de abril.

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El valor de las armas traficadas superó los 700 mil dólares, la mayoría adquiridas con dinero procedente de la venta de drogas. De acuerdo con datos judiciales, miembros de la organización de Corona Penaloza compraron y enviaron al menos 223 armas de fuego —incluidos fusiles Barrett calibre .50 y unidades M249S y M240 alimentadas por cinta— hacia México, ocultándolas en vehículos y tanques de gasolina.

La droga incautada (X/@NDGAnews)

El grupo criminal operaba desde prisión y lavaba dinero por aplicaciones móviles

Corona Penaloza, conocido como Armani, coordinaba las operaciones desde una cárcel estatal de Georgia, donde cumple una condena de 30 años. Usaba un celular de contrabando para gestionar la compra de armas y la distribución de drogas en nombre de un cártel mexicano. La compra de armas se realizó a través de intermediarios que, a su vez, reclutaban “compradores testaferro” para adquirirlas en armerías autorizadas de Atlanta.

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Las ganancias del narcotráfico se blanqueaban mediante aplicaciones como CashApp. Dos integrantes de la red, Teresa González Hoopo y Berenice Macías Montes, ambas mexicanas, fueron sentenciadas a casi cuatro años de prisión y enfrentarán procesos de deportación, tras declararse culpables de conspiración para lavar dinero y hacer declaraciones falsas en la compra de armas.

Decomisos y sentencias: 15 miembros condenados, dos pendientes

Durante la investigación, la ATF y la DEA incautaron 105 armas de fuego en Estados Unidos y las autoridades mexicanas recuperaron otras 20 vinculadas a la red de Corona Penaloza. El 23 de octubre de 2024, la DEA decomisó más de mil kilogramos de metanfetamina en un taller mecánico del condado de DeKalb, Georgia.

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(X/@NDGAnews)

Además del líder, otros 14 miembros de la organización recibieron condenas que van de un año y un día hasta 10 años de prisión. Entre ellos, Ulises Hernandez-Pineda, de Virginia, fue sentenciado a diez años y un mes por conspiración para traficar armas y drogas. Dos acusados, Victor Mendoza-Ortiz y Salvio García, esperan sentencia en mayo y junio de este año.