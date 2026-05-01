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31 minutos: de la televisión a los grandes escenarios; cómo logró tanta popularidad en México

La serie chilena se consolidó en México con presentaciones en el Auditorio Nacional, exposición en el Museo Franz Mayer y su mega concierto en el Zócalo capitalino

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El programa parodió noticieros tradicionales, pero desde el inicio apostó por marionetas, humor absurdo y sátira social, volviéndose un fenómeno generacional en Latinoamérica. (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
El programa parodió noticieros tradicionales, pero desde el inicio apostó por marionetas, humor absurdo y sátira social, volviéndose un fenómeno generacional en Latinoamérica. (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

31 minutos es una serie infantil chilena que debutó el 15 de marzo de 2003 por Televisión Nacional de Chile (TVN), creada por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña.

El programa parodió noticieros tradicionales, pero desde el inicio apostó por marionetas, humor absurdo y sátira social, volviéndose un fenómeno generacional en Latinoamérica.

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Su estructura giró en torno al noticiero ficticio conducido por Tulio Triviño, acompañado por personajes como Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño, Juanín Juan Harry y Patana Tufillo.

Origen, concepto y éxito televisivo

El proyecto nació bajo la productora Aplaplac y fue pensado inicialmente como una sátira de los noticieros, dirigida a un público infantil pero con guiños al mundo adulto.

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La primera temporada sumó 21 capítulos y tuvo una acogida inmediata, con audiencias que subieron rápidamente. El programa combinó segmentos educativos, reportajes absurdos y canciones originales, lo que permitió ampliar su público.

Pronto se consolidó como un clásico de la televisión chilena, produciendo tres temporadas entre 2003 y 2006, además de especiales y participación en la Teletón.

La internacionalización llegó con la transmisión por Nickelodeon (2004-2007), Cartoon Network y Boomerang (2016-2021), además de su emisión en México por Canal Once y Once Niños. La serie se mantuvo disponible en plataformas como TVN Play, Netflix y YouTube.

Elenco y equipo creativo

El equipo fundador incluyó a Álvaro Díaz (voz de Juan Carlos Bodoque), Pedro Peirano (Tulio Triviño), Daniel Castro (Policarpo Avendaño), Rodrigo Salinas (Juanín Juan Harry y Mario Hugo), Alejandra Dueñas (Patana Tufillo), Pablo Ilabaca (música), Matías Iglesias (arte) y Juan Manuel Egaña (producción ejecutiva).

La naturaleza colectiva del proyecto permitió que varios integrantes participaran como guionistas, titiriteros y compositores, integrando talentos de la televisión, el periodismo y la música local.

Música y discos

El segmento musical, a cargo de Policarpo Avendaño, resultó uno de los pilares del éxito. Canciones como “Mi muñeca me habló”, “Bailan sin cesar”, “Diente blanco, no te vayas”, “Tangananica Tangananá” y “Arwrarwrirwrarwro” se editaron en álbumes que agotaron tiradas y recibieron discos de oro y platino en Chile y México.

La discografía abarca cinco álbumes de estudio, un disco en vivo y recopilatorios.

Del set televisivo al cine y el teatro

El éxito de 31 minutos impulsó la realización de “31 minutos: la película” (2008), que trasladó a los personajes fuera del estudio para una nueva aventura.

La producción involucró a equipos de Chile, Brasil y España. Tras la película, el elenco diversificó su trabajo con libros, cómics y campañas educativas.

A partir de 2010, el grupo apostó por presentaciones teatrales y shows musicales. Obras como “Resucitando una estrella”, “Radio Guaripolo”, “Romeo y Julieta” y “Tremendo Tulio Tour” llevaron a los títeres a festivales, teatros y arenas en Chile, Argentina, Colombia, España y México.

Reencuentros y giras internacionales

El año 2013 marcó el regreso a los escenarios con funciones agotadas y la participación en festivales como Lollapalooza y el Festival de Viña del Mar. La cuarta temporada, emitida en 2014, reunió al elenco original. Desde entonces, el proyecto se centró en giras y espectáculos en vivo, además de campañas con Unicef y cortos especiales como “Cuarentena 31”.

Presencia en México

México es el segundo país con más seguidores de 31 minutos fuera de Chile. En los últimos doce meses, la banda visitó el país con la gira “Radio Guaripolo II”, presentándose en recintos como el Auditorio Nacional y el Zócalo (X)
México es el segundo país con más seguidores de 31 minutos fuera de Chile. En los últimos doce meses, la banda visitó el país con la gira “Radio Guaripolo II”, presentándose en recintos como el Auditorio Nacional y el Zócalo (X)

México es el segundo país con más seguidores de 31 minutos fuera de Chile. En los últimos doce meses, la banda visitó el país con la gira “Radio Guaripolo II”, presentándose en recintos como el Auditorio Nacional y el Zócalo de la Ciudad de México, donde agotaron localidades y reunieron públicos de todas las edades.

En 2024, el Museo Franz Mayer albergó la exposición “Museo 31”, con más de cinco mil piezas originales y utilería del programa, celebrando veinte años de historia con una preventa agotada.

“Calurosa Navidad”: la nueva película de 31 minutos en Amazon Prime Video

Dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la historia se sitúa en el pueblo ficticio de Titirilquén, donde una intensa ola de calor obliga a cancelar la Navidad. Crédito: YouTube/ Prime Video Latinoamérica y 31 minutos
Dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la historia se sitúa en el pueblo ficticio de Titirilquén, donde una intensa ola de calor obliga a cancelar la Navidad. Crédito: YouTube/ Prime Video Latinoamérica y 31 minutos

El 21 de noviembre de 2025, 31 minutos estrenó su segunda película, “Calurosa Navidad”, en Amazon Prime Video para más de 240 países y territorios.

Dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la historia se sitúa en el pueblo ficticio de Titirilquén, donde una intensa ola de calor obliga a cancelar la Navidad.

El periodista Juan Carlos Bodoque inicia un viaje al Polo Norte con el fin de rescatar los regalos y devolver la celebración a sus amigos. La cinta recuperó el humor absurdo, la sátira social y las canciones originales del programa. Destaca la participación de Julieta Venegas como invitada especial.

El estreno fue acompañado por una campaña en redes sociales y el lanzamiento de todos los episodios remasterizados del show en la plataforma. Según los reportes de prensa, la película se convirtió en uno de los títulos más vistos en Prime Video México durante su primera semana.

Contexto de impacto generacional

Las melodías y personajes de 31 minutos cruzaron generaciones y se instalaron en la memoria colectiva de niños y adultos en América Latina.

El programa sigue vigente en el repertorio cultural y musical, con conciertos, nuevas producciones audiovisuales y presencia constante en plataformas digitales.

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