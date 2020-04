“Te hacen descuentos bastante exagerados porque por una parte te descuentan 400 pesos (cuando su sueldo mensual es de 3,600 netos) y me comentan que si cubres dos turnos (mañana y tarde) y por algún motivo ya no te presentas a alguno, te descuentan el día más aparte ya no te toman como descanso tu día de descanso y entonces es otra falta”, aseguró.