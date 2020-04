“El epidemiólogo le informó (a su colega) que no le iba a hacer la prueba pero que tenía que mantenerse en aislamiento en casa y nada más. Pero al no estar en un área como urgencias o medicina interna, no usaron equipo de protección, ni siquiera el básico, sólo guantes pero no utilizaron cubrebocas o alguna otra medida de protección, porque los recursos están limitados, no es porque puedas tener tu cubrebocas en diferentes turnos. además de que los cubrebocas tiene cierto tiempo de vida, si se ensucian o se mojan ya no son funcionales”.