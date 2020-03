“Ya ahorita falta un sólo edificio que regresar, de ochenta departamentos pero ya inició la entrega de siete departamentos, el sábado 28 de marzo tenemos 13 más por entregar. No estamos suspendiendo los trabajos ni suspendiendo las entregas hasta que no haya una indicación más restringida. Tenemos obviamente los chats a través de los medios virtuales de teléfonos y es la manera en que nos estamos comunicando, como lo hicimos en otras ocasiones pero aquí brindamos una información más precisa. Aún no tenemos un caso reportado en el Multifamiliar, esperemos que no se dé y estamos tomando las medidas para que no suceda pero sabemos que no podríamos estar completamente seguros pero si detectamos un caso pues se tomarían mayores medidas todavía”, agregó.