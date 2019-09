A dos años del sismo, en el Multifamiliar Tlalpan hemos registrado lamentablemente al menos 22 fallecimientos más de vecinos, si bien no es la causa directa, la condición de damnificado de los vecinos es un asunto no menor, pues ha sido un factor que desencadenó padecimientos y afectaciones severos a la salud física, mental y emocional de nuestra población, a pesar de los esfuerzos de brindar la atención adecuada, que no siempre estuvo al alcance. Previo al sismo, el número de defunciones era del orden de dos o tres vecinos al año. De esa magnitud es el impacto en nuestra comunidad.