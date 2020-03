Debido a que el alza de los precios en estos productos es algo que puede representar una afectación a la economía de las familias, la Profeco también recomendó no comprar todos aquellos productos que no se requieran de manera ordinaria. Un ejemplo de ello son los cubrebocas, los cuales “se han recomendado por las autoridades de salud para las personas que estén enfermas, no para las sanas”.