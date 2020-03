El subsecretario enfatizó que la Jornada Nacional de Sana Distancia y las cuatro dinámicas que encierran esta medida a implementar, no son vacaciones. López-Gatell insistió mucho en que no se debe de tomar como un periodo de recreo, sino de aislamiento para evitar que avance la propagación de la enfermedad. Recalcó que el sector más vulnerable son los adultos mayores y que ellos no deben de cuidar a los niños que dejen de asistir a clases, pues se pronuncia el riesgo de contagio exponencialmente.