Asimismo, todo el sector se comprometió a no encarecer los costos. Ante esta buena noticia, López-Gatell especificó que los costos van de 2 mil a 2 mil 300 pesos por prueba; sin embargo, no brindó el nombre de los laboratorios ni hospitales porque no es su trabajo hacer publicidad. Pero sí especificó que los usuarios deben de estar pendientes ante la certificación del INDRE.