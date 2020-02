Según aseguró en campaña López Obrador, la Cuarta Transformación que impulsaría su sexenio acabaría con los privilegios de los fifís, y con los lujos de los gobiernos neoliberales. Además, terminaría con la corrupción, y entre otras medidas, se asentaría sobre un importante plan de austeridad: se reducirían los sueldos de los políticos y se terminaría de una vez con sus excesos y caprichos, como por ejemplo, la flota aérea de helicópteros, jets privados y aviones al servicio de ex funcionarios, ex secretarios y ex presidentes.