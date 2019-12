“No es que se hayan soltado los demonios. Es la realidad día a día, no tenemos nada de estrategia y seguridad, ahorita fueron siete casos, pero hay más que se vienen vinculando. Ha pasado en Ixtac y en Orizaba y en Acultzingo. No es tierra o una región sin ley. Es un estado sin ley. No hay procuración de justicia en Veracruz. Tenemos ocho años exigiendo justicia y ahí seguimos”, señaló.