Primero, fueron los senadores morenistas, que desplegaron en la tribuna una manta que rezaba: “NO al golpismo, NO a la violencia, NO a la ultraderecha”. Después, la oposición, con el Partido Acción Nacional (PAN) a la cabeza, respondieron con su propio mensaje: “Aquí Morena roba votos. No al fraude en CNDH".