Además, no se ha demostrado la la seguridad de los vaporizadores ni a corto ni a largo plazo. Tampoco se ha documentado la seguridad para los no fumadores expuestos a vapores. Otro argumento en contra de los cigarros eléctricos es que la mayoría de las personas que no fumaban tabaco consumen este producto, situación que suma en lugar de restar contaminantes en el ambiente y adictos a la nicotina.