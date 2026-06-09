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Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su pago mañana 11 de junio

Las familias pueden consultar el saldo en cajero, ventanilla, app o en el portal oficial con la CURP para verificar si el recurso ya fue liberado

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Las familias que recibían la beca Rita Cetina desde 2025 o antes continúan con el apoyo bimestral, siempre que no hayan causado baja del programa.
Las familias que recibían la beca Rita Cetina desde 2025 o antes continúan con el apoyo bimestral, siempre que no hayan causado baja del programa.

La beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México que está dirigido principalmente a estudiantes que cursan la secundaria en instituciones públicas del país, aunque recientemente también se ha extendido a estudiantes de primaria.

El objetivo de la beca es reducir el abandono escolar y respaldar a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

El apoyo económico sirve para solventar gastos de materiales, libros, útiles, uniformes, alimentos y traslados entre el domicilio y la escuela.

Durante este mes se están llevando a cabo los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio por lo que es importante estar la pendiente para saber el día en que recibirás tu apoyo.

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Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
La beca Rita Cetina del Gobierno de México apoya a estudiantes de secundaria pública y amplía su cobertura a alumnos de primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los beneficiarios que reciben su beca el jueves 11 de junio

Como mencionamos antes, el depósito de la Beca Rita Cetina avanza con el calendario escalonado y este jueves 11 de junio corresponde el pago a estudiantes cuya CURP inicia con la letra S.

El apoyo se dispersa directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar donde el programa hace entrega de los mil 900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria pública inscrito y suma $700 pesos adicionales por cada alumno cuando hay más de un beneficiario en la misma familia.

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Para alumnos de primaria registrados en 2026, la beca consiste en un solo depósito anual de 2,500 pesos, destinado a útiles y uniformes escolares.

Las familias que ya recibían la beca desde 2025 o antes continúan con el apoyo bimestral, siempre que no hayan causado baja del programa.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
El programa busca evitar que adolescentes dejen la escuela con recursos para materiales, uniformes, libros y transporte, además de una ayuda adicional cuando hay varios beneficiarios en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2026

  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z
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Cómo saber si ya me llegó el deposito de mi beca Rita Cetina

Para saber si ya te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina, puedes seguir estos pasos:

1. Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar

El pago de la beca se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar registrada durante tu trámite. Puedes consultar tu saldo:

  • En un cajero automático del Banco del Bienestar.
  • En ventanilla de cualquier sucursal.
  • Usando la app o banca en línea del Banco del Bienestar (si tienes acceso).

2. Consulta en línea el estatus de tu beca

  • Ingresa a la página oficial de la beca: becaritacetina.gob.mx
  • Busca la sección para consultar el estatus del pago o usuario beneficiario.
  • Ingresa tu CURP y los datos requeridos para verificar si el depósito ya fue realizado.

3. Verifica con tu escuela

Algunas escuelas publican listas o informan a las familias cuando ya se han liberado los pagos de la beca. Consulta con la dirección o el área de becas de tu plantel.

La administración de la beca corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Los pagos se distribuyen en cinco periodos a lo largo del ciclo escolar, y se entregan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

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