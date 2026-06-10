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Suspensión de clases 11 de junio: lista completa de estados sin actividades por el Mundial 2026

La lista de estados sin clases aún podría crecer antes del jueves

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Aula escolar vacía con pupitres alineados. El pizarrón verde muestra la fecha 11 de junio de 2026 y un balón de fútbol. Banderines tricolor cuelgan arriba.
Un aula escolar vacía, decorada con banderines tricolor y un pizarrón con la fecha 11 de junio de 2026 y un balón de fútbol, sugiere la anticipación de un evento festivo o una suspensión escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 11 estados de la República Mexicana confirmaron que tendrán suspensión de clases el 11 de junio de 2026 con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar este jueves en el Estadio Ciudad de México con el partido entre México vs. Sudáfrica a las 13:00 horas.

Previamente, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una orden para suspender labores de funcionarios públicos y clases en la Ciudad de México en todos los niveles educativos —públicos y privados— lo que desencadenó una reacción entre gobernadores de distintos partidos que replicaron la medida en sus estados.

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El motivo declarado por la mayoría de los gobiernos estatales es el mismo: reducir la movilidad urbana ese día, evitar congestionamientos viales y permitir que estudiantes y familias sigan el primer partido de la Selección Mexicana en un Mundial que el país organiza por tercera vez, esta vez junto a Estados Unidos y Canadá.

Infografía con calendario, balón, skyline de CDMX y varios iconos (escuela, laptop, edificios, dinero, ambulancia) explicando las medidas para el 11 de junio de 2026.
El 11 de junio de 2026, la Ciudad de México suspenderá clases y fomentará el teletrabajo por la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, aclarando que no será día feriado oficial ni se pagará como tal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las clases se reanudan en todos los casos el viernes 12 de junio, conforme al calendario escolar vigente.

Estos son los estados con suspensión total de clases el 11 de junio

  • Ciudad de México

Suspensión total en todos los niveles educativos —preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior—, en escuelas públicas y privadas. La medida deriva del decreto federal publicado en el DOF y aplica a todos los planteles de la SEP con sede en la capital.

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Se suman la UNAM, que suspende actividades de manera excepcional argumentando que los ciclos escolares ya concluyeron y que hay baja afluencia en sus instalaciones, y el Colegio de Bachilleres, que cierra sus 20 planteles. El personal administrativo de ambas instituciones operará en modalidad de teletrabajo.

  • Estado de México

Suspensión en todos los niveles educativos, públicos y privados, en toda la entidad. Casi 4,500,000 estudiantes mexiquenses no acudirán a las aulas. La Secretaría de Educación estatal explicó que la medida busca contribuir al adecuado desarrollo de los eventos del arranque mundialista y prevenir contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes y padres de familia en la zona metropolitana del Valle de México.

  • Michoacán

Suspensión total en educación básica —inicial, preescolar, primaria y secundaria—, media superior y superior, en escuelas públicas y privadas de los 113 municipios del estado. La titular de la Secretaría de Educación estatal Gabriela Molina Aguilar señaló que la medida busca que la comunidad estudiantil, los docentes y el personal administrativo puedan disfrutar del evento. En diversas comunidades escolares y espacios públicos se habilitarán transmisiones masivas y actividades recreativas para seguir el partido inaugural.

  • Jalisco
Imagen dividida: una laptop frente a una calle de CDMX con banderas, y un aula vacía con un pizarrón que tiene un balón de fútbol dibujado y una ventana abierta.
La imagen ilustra cómo la Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026, mostrando la implementación del trabajo remoto y la suspensión de clases a través de una avenida decorada con banderas y un aula escolar desocupada con un balón de fútbol dibujado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suspensión total de clases en todos los niveles y de actividades en el sector público el 11 de junio, con excepción de emergencias, protección civil, bomberos y cuerpos de seguridad.

El gobernador Pablo Lemus firmó su propio decreto en concordancia con el anuncio federal. “Quiero anunciar que aquí en Jalisco he firmado ya también un decreto que va exactamente en la misma línea”, dijo Lemus en video difundido en redes sociales.

Adicionalmente, Jalisco implementará clases en línea el 18, 23 y 26 de junio —fechas de partidos mundialistas en Guadalajara— para municipios de la zona metropolitana tapatía: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

  • Veracruz

Suspensión total en los 25,082 planteles educativos del estado, públicos y privados, en todos los niveles. “Sí se van a suspender las clases el jueves para lo del Mundial”, confirmó la gobernadora Rocío Nahle ante medios en el puerto de Veracruz. Las actividades se reanudan el viernes 12 de junio conforme al calendario escolar vigente.

  • Querétaro
Balón de fútbol en entrada de escuela pública mexicana vacía. Cartel de la SEP en reja. Aulas con pupitres ordenados al fondo.
Una escuela pública mexicana luce vacía con un balón de fútbol en primer plano y el cartel de la SEP, reflejando la suspensión de clases por el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suspensión total en todos los niveles educativos. El gobernador Mauricio Kuri anunció la medida con un argumento directo: el país está “en un momento de unidad y ponernos el color verde, blanco y rojo”, por lo que “no habrá clases el próximo jueves para que podamos ver el partido inaugural”.

  • Nayarit

Suspensión total de clases en planteles públicos y de labores en las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y en atención al decreto federal.

  • San Luis Potosí

Suspensión total en las cuatro regiones del estado en todos los niveles de educación básica. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona lo anunció en redes sociales: “Vamos a girar, por medio de la SEGE, un documento para poderles dar el día a todos los niños de San Luis Potosí para que puedan ver el partido de México”.

En la zona metropolitana, el gobierno instalará una pantalla gigante en el estadio Libertad Financiera con actividades de convivencia. Gallardo también informó que se llevarán a cabo pláticas para que las escuelas de educación básica del estado salgan de vacaciones a partir del 30 de junio.

  • Zacatecas

Suspensión total en escuelas públicas y asueto para trabajadores del gobierno estatal.

  • Durango

Suspensión total de clases y actividades gubernamentales. El gobernador Esteban Villegas abrió la posibilidad de extender la medida a un puente de cuatro días en caso de que México gane el partido inaugural.

  • Campeche

Suspensión total de clases y y asueto para trabajadores del gobierno estatal. “Tenemos mucha confianza, regresan con más ánimos para seguir cumpliendo”, dijo Layda Sansores.

Estados con clases virtuales u horarios escalonados

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.
Se aplicarán horarios escalonados. Latina/ Punto Final.
  • Tlaxcala

Jornada corta en lugar de suspensión total. Las clases en todos los niveles educativos y las labores en dependencias gubernamentales concluyen a las 11:00 horas, una hora antes del arranque de la ceremonia de apertura y dos horas antes del partido inaugural.

  • Coahuila

Medida parcial. El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que los alumnos de educación básica del turno matutino saldrán a las 12:00 horas, lo que permitirá que estudiantes y familias sigan el partido inaugural sin suspender completamente las actividades escolares.

Estos estados no han anunciado ninguna medida

Aula de primaria mexicana con maestra escribiendo en el pizarrón y estudiantes en pupitres. Un calendario en la pared resalta el 1 de junio de 2026.
Una maestra escribe en el pizarrón mientras estudiantes de primaria atienden en sus pupitres en un aula activa, destacando un calendario con el 1 de junio de 2026 marcado como día lectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el cierre de esta edición, los siguientes estados no han emitido ningún comunicado oficial sobre suspensión de clases, reducción de jornada o medidas de home office para el 11 de junio: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

En el caso de Baja California, la gobernadora informó que la asistencia será opcional.

El caso de Nuevo León llama la atención: el estado es sede del Mundial 2026 —Monterrey alberga varios partidos del torneo— y no ha anunciado suspensión de clases ni reducción de jornada para el 11 de junio. Sus autoridades educativas publicaron esta semana un programa de movilidad escolar permanente con horarios escalonados, carpool y rutas seguras, pero la medida no tiene relación con el partido inaugural y aplica de forma general para el resto del ciclo escolar.

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