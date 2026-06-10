Más de 4.3 millones de alumnos descansarán en Edomex por inauguración del Mundial 2026

Suspensión de clases en el Edomex por el Mundial 2026 (Foto: Jorge Contreras/EFE)

El gobierno del Estado de México informó que el próximo jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de toda la entidad, una medida que beneficiará a más de 4.3 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior.

La decisión fue anunciada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) como parte de las acciones implementadas para facilitar la movilidad durante la jornada inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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De acuerdo con las autoridades estatales, la suspensión aplicará en todos los planteles educativos, tanto de sostenimiento estatal como federal, así como en instituciones privadas, con el objetivo de evitar afectaciones en los traslados de alumnos, docentes, madres y padres de familia.

Matrícula más grande del país

Fotografía de Mario Guzmán, en la que puede verse una fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) este viernes, en Ciudad de México (México), el pasado 27 de marzo. EFE

La medida impactará directamente a más de 4.3 millones de alumnos mexiquenses, convirtiéndose en una de las suspensiones escolares con mayor alcance en la entidad durante este año.

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El Estado de México es la entidad con la matrícula educativa más grande del país, por lo que la suspensión de actividades representa una acción preventiva para reducir la carga vehicular y facilitar el desplazamiento de miles de personas en una fecha considerada de alta afluencia debido al evento deportivo internacional.

Las autoridades educativas destacaron que la decisión busca garantizar la seguridad y comodidad de la comunidad escolar, además de contribuir a una mejor organización de la movilidad en la región metropolitana.

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La suspensión será únicamente por un día

Las clases se reanudarán el 12 de junio en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SECTI precisó que la suspensión de clases será únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio y que las actividades académicas se retomarán de manera normal el viernes 12 de junio.

Los estudiantes deberán reincorporarse a sus actividades escolares conforme a los horarios habituales establecidos por cada institución educativa, por lo que no habrá modificaciones adicionales al calendario escolar vigente.

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Asimismo, las autoridades señalaron que esta medida extraordinaria responde exclusivamente a las necesidades logísticas derivadas del arranque de la justa mundialista y no representa un ajuste permanente en el ciclo escolar.

Buscan evitar complicaciones en los traslados

Suspensión de clases tiene el objetivo de reducir la movilidad en la entidad (Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los principales objetivos de la suspensión es reducir la presión sobre las principales vialidades y sistemas de transporte que conectan al Estado de México con la Ciudad de México.

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Durante eventos de gran magnitud, como la inauguración de una Copa del Mundo, se prevé una importante movilización de aficionados, visitantes nacionales e internacionales, así como de personal operativo y de seguridad.

Ante este escenario, las autoridades consideran que la suspensión temporal de clases ayudará a disminuir el flujo de pasajeros en transporte público y el tránsito vehicular, reduciendo riesgos y retrasos para la población.

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El estatal reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad educativa sobre cualquier disposición relacionada con el desarrollo de las actividades escolares.

Además, hizo un llamado a estudiantes, docentes y familias a consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier información relacionada con el calendario escolar y las medidas implementadas durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

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Con esta decisión, más de 4 millones de estudiantes del Estado de México disfrutarán de un día adicional de descanso, mientras las autoridades buscan garantizar una jornada ordenada y segura durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.