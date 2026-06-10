México

El Chapulín y Animales Silvestres: rutas, estaciones y tarifa de los nuevos trolebuses en CDMX

Las dos nuevas líneas de trolebús eléctrico conectan el poniente y el sur de la capital con Ciudad Universitaria

Guardar
Google icon
Trolebús
El Chapulín y Animales Silvestres, son dos nuevas líneas de trolebús eléctrico que suman 35 kilómetros y conectan el poniente y el sur de la capital con Ciudad Universitaria a dos días del inicio del Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada arrancó este martes 9 de junio el servicio de dos nuevas rutas de trolebús en la Ciudad de México —El Chapulín y Animales Silvestres— a dos días del inicio del Mundial 2026 y como parte del compromiso de entregar 100 kilómetros nuevos de electromovilidad antes del torneo.

La apertura de ambas líneas suma 35 kilómetros de infraestructura eléctrica nueva y se estima que beneficiará diariamente a 85,000 usuarios en las zonas poniente y sur de la capital.

PUBLICIDAD

La Línea Cero conecta Chapultepec con Ciudad Universitaria en 50 minutos

La Línea 0, denominada El Chapulín, opera a lo largo de 22.1 km entre el CETRAM Chapultepec y Ciudad Universitaria. Recorre cinco alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

Trolebús CDMX
CIUDAD DE MÉXICO. 09JUNIO2026.- Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dió el banderazo de salida a la nueva flotilla de Trolebuses que partiran del Cetram Chapultepec hacia Ciudad Univeristaria. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La flota incorpora 60 unidades nuevas, 100% eléctricas, de 12 metros de largo, con acceso universal para personas con discapacidad. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 50 minutos y la frecuencia entre estaciones es de dos minutos.

PUBLICIDAD

La demanda estimada es de 65 mil usuarios diarios. El nombre de la línea remite al chapulín, insecto endémico del Valle de México que, según explicó la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina durante el banderazo de salida, “salta barreras, une territorios y acerca oportunidades”.

La Línea 0 conecta con las líneas 2, 3, 6, 7 y 13 de la Red de Trolebús; las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro; y las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús.

La Línea 14 atiende el sur de la ciudad y al Estadio Ciudad de México

La ruta Animales Silvestres, o Línea 14, corre 13.2 km entre el CETRAM Huipulco y la estación Metro Universidad. Atraviesa las alcaldías Tlalpan y Coyoacán con 19 unidades nuevas y un tiempo de recorrido de 33 minutos. Su tarifa es de 7 pesos con Tarjeta de Movilidad.

Trolebús
Con 79 unidades 100% la Ciudad de México estrenó dos rutas de trolebús que atraviesan siete alcaldías. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La frecuencia entre estaciones es de cuatro minutos y la demanda proyectada es de 20 mil usuarios diarios. Además de atender a residentes de colonias como San Lorenzo Huipulco, Pedregal de Santa Úrsula y Joyas del Pedregal, la línea dará servicio a los visitantes que asistan al Estadio Ciudad de México durante el Mundial, cuyo primer partido se juega este jueves 11 de junio.

Las unidades de esta ruta están decoradas con figuras de animales de los pedregales del sur: tecuiche, cacomixtle, tlacuache y teporingo. La línea conecta con la Línea 3 del Metro, la Línea 12 del Trolebús y la Línea 1 del Tren Ligero.

Estaciones de la Línea 14 del Trolebús:

  • CETRAM Huipulco
  • Las Flores / Parque Tequiche
  • San Cástulo
  • Santo Tomás
  • San Ricardo
  • San Eleuterio
  • Nahuatlacas
  • Nezahualpilli
  • Rey Papatzin
  • Cantera
  • CETRAM Universidad

Sentido de poniente a oriente:

  • CETRAM Universidad
  • Cantera
  • Rey Papatzin
  • Nahuatlacas
  • San Eleuterio
  • San Ricardo
  • Santo Tomás
  • San Benjamín
  • Puerta 3
  • Las Flores / Parque Tequiche
  • Estadio Azteca
  • Huipulco
  • Clínica 07
  • CETRAM Huipulco

La CDMX amplió su red eléctrica con el Tren Ligero y el Centrobús antes del Mundial

Trolebús
La tarifa del Trolebús es de 7 pesos. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Las dos rutas de trolebús se suman a una serie de obras de movilidad que el gobierno capitalino aceleró en los últimos meses. La inversión total en transporte público para el Mundial superó los 5,183 millones de pesos, según informó la propia Brugada.

El Tren Ligero, rebautizado como Ruta del Ajolote, incorporó 17 nuevas unidades adquiridas con una inversión cercana a 1,400 millones de pesos. Se construyó una terminal nueva en Tasqueña con tres andenes que permiten ascensos y descensos simultáneos, lo que reduce hasta 30% los tiempos de traslado en el corredor Xochimilco–Tasqueña. Siete estaciones del tramo Estadio Azteca–Xochimilco recibieron mejoras de techumbre, señalética y guías podotáctiles.

En el Centro Histórico opera el Centrobús, denominado Ruta de las Heroínas Indígenas, una línea de electromovilidad dedicada a mujeres de la historia nacional con proyección de 2,900 pasajeros diarios. La Línea 4 del Metrobús, que conecta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con Paseo de la Reforma, entró en servicio el 30 de enero con 19 unidades eléctricas y una demanda promedio de 120,000 personas al día.

Temas Relacionados

TrolebúsCDMXCETRAM HuipulcoEstadio AztecaEstadio Ciudad de Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 4.3 millones de alumnos descansarán en Edomex por inauguración del Mundial 2026

Suspenden clases en todos los niveles educativos el 11 de junio, debido a las medidas de movilidad implementadas por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026

Más de 4.3 millones de alumnos descansarán en Edomex por inauguración del Mundial 2026

Suspensión de clases 11 de junio: lista completa de estados sin actividades por el Mundial 2026

La lista de estados sin clases aún podría crecer antes del jueves

Suspensión de clases 11 de junio: lista completa de estados sin actividades por el Mundial 2026

Infusión de toronjil: el remedio contra el insomnio y los nervios que se vende en cualquier mercado

Cada día, miles de personas recurren al toronjil como alternativa para dormir mejor y calmar la ansiedad

Infusión de toronjil: el remedio contra el insomnio y los nervios que se vende en cualquier mercado

Esta es la fecha límite para que la CDMX termine las obras en el Metro para el Mundial 2026

La cuenta regresiva aprieta en la Calzada de Tlalpan: el servicio opera, pero estaciones estratégicas permanecen en obras

Esta es la fecha límite para que la CDMX termine las obras en el Metro para el Mundial 2026

Metrobús habilita ruta especial al Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026

El servicio de Metrobús busca atender la alta demanda de aficionados que se darán cita en el Coloso de Santa

Metrobús habilita ruta especial al Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Baja California a dos objetivos criminales ligados a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Detienen en Baja California a dos objetivos criminales ligados a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Ordenó un homicidio y tardaron 13 años en atraparlo: procesan a “El Sinaloa”, de La Familia Michoacana

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Qué es el implante de naltrexona, alternativa a la que han recurrido Pablo Montero, Julián Figueroa, Claudio Yarto y otros famosos

Qué es el implante de naltrexona, alternativa a la que han recurrido Pablo Montero, Julián Figueroa, Claudio Yarto y otros famosos

El impresionante IQ y el grado de estudios de Shakira, quien está a nada de inaugurar el Mundial 2026 en CDMX

Pablo Perroni nos cuenta todo de la obra “El esposo de Daniel”, el éxito que sigue en el Foro Lucerna

Así será el paso de Álvaro Díaz por México: fechas, lugares y horarios de sus conciertos

Belinda se encuentra con Andrea Bocelli en ensayos para los eventos del Mundial 2026 y cantan juntos “Bésame Mucho”

DEPORTES

A punto de arrancar la inauguración, ¿qué opina la ciudadanía en CDMX de ser sede del Mundial 2026?

A punto de arrancar la inauguración, ¿qué opina la ciudadanía en CDMX de ser sede del Mundial 2026?

Atlante regresa a la Liga MX: Cuándo debutan los Azulgrana en el Apertura 2026

Estos serán los costos del estacionamiento en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Liga MX anuncia el calendario del Apertura: estas son las fechas de los clásicos y partidos importantes

Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona