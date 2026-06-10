El Chapulín y Animales Silvestres: rutas, estaciones y tarifa de los nuevos trolebuses en CDMX

El Chapulín y Animales Silvestres, son dos nuevas líneas de trolebús eléctrico que suman 35 kilómetros y conectan el poniente y el sur de la capital con Ciudad Universitaria a dos días del inicio del Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada arrancó este martes 9 de junio el servicio de dos nuevas rutas de trolebús en la Ciudad de México —El Chapulín y Animales Silvestres— a dos días del inicio del Mundial 2026 y como parte del compromiso de entregar 100 kilómetros nuevos de electromovilidad antes del torneo.

La apertura de ambas líneas suma 35 kilómetros de infraestructura eléctrica nueva y se estima que beneficiará diariamente a 85,000 usuarios en las zonas poniente y sur de la capital.

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La Línea Cero conecta Chapultepec con Ciudad Universitaria en 50 minutos

La Línea 0, denominada El Chapulín, opera a lo largo de 22.1 km entre el CETRAM Chapultepec y Ciudad Universitaria. Recorre cinco alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

CIUDAD DE MÉXICO. 09JUNIO2026.- Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dió el banderazo de salida a la nueva flotilla de Trolebuses que partiran del Cetram Chapultepec hacia Ciudad Univeristaria. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La flota incorpora 60 unidades nuevas, 100% eléctricas, de 12 metros de largo, con acceso universal para personas con discapacidad. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 50 minutos y la frecuencia entre estaciones es de dos minutos.

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La demanda estimada es de 65 mil usuarios diarios. El nombre de la línea remite al chapulín, insecto endémico del Valle de México que, según explicó la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina durante el banderazo de salida, “salta barreras, une territorios y acerca oportunidades”.

La Línea 0 conecta con las líneas 2, 3, 6, 7 y 13 de la Red de Trolebús; las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro; y las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús.

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La Línea 14 atiende el sur de la ciudad y al Estadio Ciudad de México

La ruta Animales Silvestres, o Línea 14, corre 13.2 km entre el CETRAM Huipulco y la estación Metro Universidad. Atraviesa las alcaldías Tlalpan y Coyoacán con 19 unidades nuevas y un tiempo de recorrido de 33 minutos. Su tarifa es de 7 pesos con Tarjeta de Movilidad.

Con 79 unidades 100% la Ciudad de México estrenó dos rutas de trolebús que atraviesan siete alcaldías. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La frecuencia entre estaciones es de cuatro minutos y la demanda proyectada es de 20 mil usuarios diarios. Además de atender a residentes de colonias como San Lorenzo Huipulco, Pedregal de Santa Úrsula y Joyas del Pedregal, la línea dará servicio a los visitantes que asistan al Estadio Ciudad de México durante el Mundial, cuyo primer partido se juega este jueves 11 de junio.

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Las unidades de esta ruta están decoradas con figuras de animales de los pedregales del sur: tecuiche, cacomixtle, tlacuache y teporingo. La línea conecta con la Línea 3 del Metro, la Línea 12 del Trolebús y la Línea 1 del Tren Ligero.

Estaciones de la Línea 14 del Trolebús:

CETRAM Huipulco

Las Flores / Parque Tequiche

San Cástulo

Santo Tomás

San Ricardo

San Eleuterio

Nahuatlacas

Nezahualpilli

Rey Papatzin

Cantera

CETRAM Universidad

Sentido de poniente a oriente:

CETRAM Universidad

Cantera

Rey Papatzin

Nahuatlacas

San Eleuterio

San Ricardo

Santo Tomás

San Benjamín

Puerta 3

Las Flores / Parque Tequiche

Estadio Azteca

Huipulco

Clínica 07

CETRAM Huipulco

La CDMX amplió su red eléctrica con el Tren Ligero y el Centrobús antes del Mundial

La tarifa del Trolebús es de 7 pesos. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Las dos rutas de trolebús se suman a una serie de obras de movilidad que el gobierno capitalino aceleró en los últimos meses. La inversión total en transporte público para el Mundial superó los 5,183 millones de pesos, según informó la propia Brugada.

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El Tren Ligero, rebautizado como Ruta del Ajolote, incorporó 17 nuevas unidades adquiridas con una inversión cercana a 1,400 millones de pesos. Se construyó una terminal nueva en Tasqueña con tres andenes que permiten ascensos y descensos simultáneos, lo que reduce hasta 30% los tiempos de traslado en el corredor Xochimilco–Tasqueña. Siete estaciones del tramo Estadio Azteca–Xochimilco recibieron mejoras de techumbre, señalética y guías podotáctiles.

En el Centro Histórico opera el Centrobús, denominado Ruta de las Heroínas Indígenas, una línea de electromovilidad dedicada a mujeres de la historia nacional con proyección de 2,900 pasajeros diarios. La Línea 4 del Metrobús, que conecta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con Paseo de la Reforma, entró en servicio el 30 de enero con 19 unidades eléctricas y una demanda promedio de 120,000 personas al día.

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