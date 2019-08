"A mí me parece exagerado, creo que está para premio, pero no para mejor actriz. Ni ella ni Marina (De Tavira)", dijo Isaura Espinoza. Patricia Reyes también hizo comentarios negativos al respecto: "Simplemente porque no es su vocación, no es lo que quiere, entonces si Cuarón la sigue llamando para trabajar, probablemente, pero siento que no es su vocación, esto es un momento, es como un flash".