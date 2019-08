En la grabación de aproximadamente dos minutos, la funcionaria explica su decisión de abandonar el partido: "En lo personal, tengo claro que el PRI que se vio en las elecciones internas no me representa. Sin embargo, habiendo consultado con militares que me respaldaron y dieron su confianza durante de proceso interno, no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó".