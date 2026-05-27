México

Licencia de conducir 2026: requisitos, costos y dónde tramitarla en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

Cada entidad tiene reglas y precios diferentes para obtener o renovar licencia durante 2026. Consulta aquí los documentos que debes llevar, exámenes obligatorios y cómo iniciar el trámite en línea o en módulos presenciales

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Collage de cuatro paneles: licencias de CDMX, Jalisco, Nuevo León y Estado de México, cada una sostenida frente a un monumento o paisaje emblemático local.
En las cuatro entidades, los documentos base son los mismos: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses y comprobante de pago de derechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licencia de conducir 2026 en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León tiene requisitos, costos y puntos de atención distintos en cada entidad.

Los precios van desde $500 pesos para el refrendo de motociclista en Jalisco hasta $1,848 pesos por cuatro años de licencia de automovilista en el Estado de México.

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En las cuatro entidades, los documentos base son los mismos: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses y comprobante de pago de derechos. Hay que considerar que cada estado añade requisitos propios que pueden hacer diferencia al momento de acudir a ventanilla.

Ciudad de México: licencia ordinaria y permanente

Una mano sostiene una licencia de conducir de la Ciudad de México en primer plano, con el monumento del Ángel de la Independencia y edificios modernos al fondo bajo un cielo azul.
La licencia permanente, reactivada por el gobierno de Clara Brugada desde noviembre de 2024 y extendida para todo 2026, tiene un costo único de $1,500 pesos. No está disponible para motociclistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México ofrece dos opciones en 2026. La licencia tipo A —para autos particulares— tiene un costo de $1,142 pesos si es primera vez, con vigencia de tres años. La renovación baja a $1,099 pesos y puede hacerse en línea.

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La licencia permanente, reactivada por el gobierno de Clara Brugada desde noviembre de 2024 y extendida para todo 2026, tiene un costo único de $1,500 pesos. No está disponible para motociclistas.

Para tramitarla por primera vez, el solicitante debe aprobar un examen teórico de 20 preguntas de opción múltiple sobre Reglamento de Tránsito, Señalización Vial y Seguridad Vial. La calificación mínima es 8 y se permiten hasta dos intentos. Si no se aprueba, hay que esperar al día siguiente para agendar nueva fecha.

Dos condiciones adicionales aplican para la permanente: no tener sentencias por delitos viales y no haber sido sancionado por el programa “Conduce sin Alcohol”.

Documentos para la licencia permanente en CDMX:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio en CDMX, no mayor a tres meses
  • CURP actualizada
  • Línea de captura pagada
  • Cita agendada previamente

El trámite se realiza en los 35 módulos de SEMOVI, en tesorerías exprés o en los Centros de Servicio, con horario de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas. Quienes ya cuenten con biométricos registrados pueden completarlo desde la App CDMX o mediante Llave CDMX, sin acudir a un módulo.

Para agendar cita: sistema en línea en app.semovi.cdmx.gob.mx/citas, WhatsApp al 55 5658-1111 o llamada al *0311 de Locatel. La línea de captura se genera en finanzas.cdmx.gob.mx.

Estado de México: tarifas escalonadas y unidades móviles

Mano sostiene una licencia de conducir del Estado de México con la foto de Laura Méndez García, fondo desenfocado de la Pirámide del Sol en Teotihuacan.
El trámite se puede realizar en módulos fijos o en unidades móviles que recorren municipios de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:00 a 12:30 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Estado de México, la Secretaría de Movilidad estatal fija los costos según la vigencia elegida. La licencia tipo A para automovilista va de $777 pesos por un año a $1,848 pesos por cuatro años. La de motociclista (tipo C) tiene las mismas tarifas.

La licencia tipo E para chofer de servicio particular es más cara: desde $1,017 pesos anuales hasta $2,410 pesos por cuatro años.

Costos licencia tipo A y C (automovilista y motociclista):

  • 1 año: $777
  • 2 años: $1,040
  • 3 años: $1,390
  • 4 años: $1,848

Requisitos para primera vez (licencia A y E):

  • Acta de nacimiento o carta de naturalización
  • CURP actualizada y certificada por RENAPO
  • Identificación oficial vigente con fotografía
  • Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses
  • Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito estatal
  • Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), gratuito en rnoa.dif.gob.mx
  • Comprobante de pago de derechos

Para la licencia tipo C (motociclista) se añade el Certificado de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER).

El Formato Universal de Pago se descarga en sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion o se obtiene directamente en el módulo, donde el pago se refleja el mismo día.

El trámite se puede realizar en módulos fijos o en unidades móviles que recorren municipios de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:00 a 12:30 horas.

Jalisco: tarifas por categoría, con o sin cita

Primer plano de una mano sosteniendo una licencia de conducir de Jalisco, con la Catedral de Guadalajara y la fuente de la Rotonda en segundo plano.
La Ley de Ingresos 2026 contempla un descuento del 50% para personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años, tanto en expedición como en refrendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) actualizó sus tarifas para 2026 con base en la Ley de Ingresos del estado. Los precios subieron respecto a 2025 en todas las categorías.

Costos licencia nueva 2026:

  • Automovilista: $913
  • Chofer: $1,030
  • Motociclista: $600
  • Transporte público y privado (todas las categorías): $1,251
  • Permiso para menor (6 meses): $557
  • Permiso para menor (1 año): $1,143

Costos de refrendo (renovación):

  • Automovilista: $766
  • Chofer: $913
  • Motociclista: $500

La Ley de Ingresos 2026 contempla un descuento del 50% para personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años, tanto en expedición como en refrendo. El mismo porcentaje aplica para reposición o duplicado, siempre que el trámite se haga dentro de los dos primeros años de vigencia de la licencia original.

Requisitos para licencia nueva (automovilista, chofer y motociclista):

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matrícula consular)
  • Comprobante de domicilio no mayor a 90 días, que coincida con alguno de los apellidos o con la dirección del INE
  • CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga
  • Proporcionar tipo de sangre
  • Aprobar examen de conocimientos viales y práctico de manejo en el módulo
  • Constancia de curso vial (solo para motociclistas, permisos de menor, transporte público, taxis y plataformas)
  • Certificado de salud de dependencia oficial, para personas de 75 años o más

Para el refrendo, los mismos documentos más la licencia anterior vencida.

El trámite se puede realizar con o sin cita en los módulos del estado. Con cita, el acceso es por citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte. Sin cita, el horario de atención en módulos es de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas.

Módulos principales en la Zona Metropolitana de Guadalajara:

  • Secretaría de Transporte: Circunvalación y Alcalde
  • Plaza Guadalajara: subterráneo entre 16 de Septiembre e Hidalgo (9:00 a 13:50 horas)
  • CISZ Zapopan: Avenida Boulevard Panamericana 300, ventanilla 65 (9:00 a 13:50 horas)

La lista completa de módulos en el interior del estado está disponible en setran.jalisco.gob.mx. El pago en línea se puede realizar en gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/multiTramites/licencias.

Nuevo León: examen previo y tres vías de trámite

Una mano sostiene una licencia de conducir roja de Nuevo León con la foto y nombre de Juan Pérez García. Detrás, el Cerro de la Silla y la ciudad de Monterrey.
En Nuevo León, el Instituto de Control Vehicular (ICVNL) fija para 2026 un costo de $938 pesos para la licencia con vigencia de tres años y $1,408 pesos para cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nuevo León, el Instituto de Control Vehicular (ICVNL) fija para 2026 un costo de $938 pesos para la licencia con vigencia de tres años y $1,408 pesos para cinco años. Las tarifas aplican tanto para el trámite por primera vez como para la renovación.

A diferencia de otras entidades, quien tramita por primera vez en Nuevo León debe aprobar tres exámenes ante el Instituto de Movilidad y Accesibilidad: teórico, médico y práctico. Solo después de acreditar los tres se puede solicitar la autorización municipal, que es un requisito previo al trámite ante el ICVNL. Esta entidad no ofrece licencia permanente.

Requisitos para primera vez:

  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma (original)
  • Datos de CURP
  • Autorización municipal con comprobante de pago de derechos
  • Comprobante de domicilio en Nuevo León, no mayor a tres meses, que coincida con el municipio que expidió la autorización
  • Forma migratoria vigente (solo para extranjeros)

La renovación admite tres vías:

1. Presencial en delegación: el ciudadano se identifica con huella digital y recibe la licencia en el acto. Si hay cambio de datos, debe llevar identificación oficial y comprobante de domicilio actualizado.

2. En línea: se ingresa a icvnl.gob.mx/Licencia, se llenan los datos, se elige la delegación para recoger el documento y la licencia queda lista al siguiente día hábil.

3. Por app: se descarga la aplicación ICVNL, se selecciona “Licencia digital” y luego “Renovación Web”, y se sigue el formulario. La licencia también se recoge en delegación.

Delegaciones de atención en el área metropolitana de Monterrey:

  • Plaza La Silla: Eugenio Garza Sada Sur 3755, Col. Contry (lunes a viernes, 7:00 a 16:00 horas)
  • Plaza Cumbres: Hacienda de Peñuelas 8681, Col. Cumbres Las Palmas Residencial (lunes a viernes, 7:00 a 16:00 horas)
  • Pabellón Ciudadano: Washington 2000 Oriente, Col. Obrera (lunes a viernes, 7:00 a 16:00 horas)
  • Plaza Valle Oriente: Lázaro Cárdenas 1000, Col. Valle del Mirador (lunes a viernes, 7:00 a 16:00 horas)

Cuánto cuesta la licencia de conducir en cada estado: tabla comparativa 2026

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