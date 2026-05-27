Carlos Slim insiste en que el NAIM en Texcoco debió construirse: “Hubiera sido muy bueno”

Carlos Slim defendió al proyecto del NAICM cancelado en 2018 (Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro)

El empresario mexicano Carlos Slim Helú afirmó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco habría representado un importante motor de desarrollo económico y social para una de las zonas más marginadas del Valle de México.

Durante su conferencia anual, Slim reiteró que el proyecto cancelado en 2018 debió concretarse en Texcoco y aclaró que nunca tuvo interés en participar como socio del aeropuerto, sino únicamente a través de contratos de construcción mediante sus empresas.

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Slim niega interés como socio del aeropuerto

El presidente honorario de Grupo Carso recordó que existió una “confusión” respecto a su participación en el proyecto aeroportuario y dejó claro que su relación estaba limitada a trabajos de infraestructura.

“Creo que hubiera sido muy bueno que se hiciera ahí en Texcoco. Hubo una confusión, yo no tenía ninguna participación ni interés en ser socio en el aeropuerto, lo que teníamos es que la constructora tenía un trabajo ahí”, expresó.

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El magnate destacó que el objetivo del NAIM iba mucho más allá de contar con una nueva terminal aérea, pues consideró que el proyecto detonaría inversión, empleos y mejores condiciones de vida en el nororiente de la capital mexicana.

El NAIM como proyecto de desarrollo urbano

El magnate mexicano Carlos Slim Helú, Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de Teléfonos de México, y Marco Antonio Slim Domit, presidente del consejo de administración de Inbursa, ofrecen una conferencia de prensa en la Ciudad de México, México. May 26, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Slim explicó que la ubicación del aeropuerto en Texcoco habría permitido transformar socialmente a comunidades históricamente rezagadas del Estado de México y la Ciudad de México.

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“Mi objetivo no solo era el aeropuerto en sí, sino todo lo que el aeropuerto significaba, llevar a clase media a toda la población” de esa región, comentó el empresario.

El NAIM fue uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. La obra se construía en Texcoco cuando fue cancelada tras una consulta pública impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

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En sustitución del proyecto, el Gobierno federal optó por desarrollar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado en 2022.

Debate sobre el futuro aeroportuario del Valle de México

El director del AIFA, Isidoro Pastor hizo entrega de su 4to Informe de labores al frente del aeropuerto (Jorge Contreras/Infobae México)

Las declaraciones de Slim reavivan el debate sobre la viabilidad y necesidad del aeropuerto en Texcoco, un proyecto que generó opiniones divididas por su costo, impacto ambiental y relevancia estratégica para la conectividad aérea del país.

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Para diversos especialistas, el NAIM buscaba posicionar a México como un centro logístico internacional de gran escala. Sin embargo, sus detractores señalaron riesgos ecológicos y financieros asociados a la construcción en la zona del lago de Texcoco.

A casi ocho años de su cancelación, el proyecto continúa siendo tema de discusión política y económica, especialmente tras las recientes declaraciones del empresario, quien insistió en que el desarrollo del aeropuerto habría generado beneficios urbanos y sociales de largo plazo para millones de habitantes del Valle de México.

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