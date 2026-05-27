Katy Perry en la FENAPO 2026: cómo asistir gratis a su concierto en el Teatro del Pueblo

La cantante anunció su presentación gratuita en San Luis Potosí como parte del cartel oficial de la Feria Nacional Potosina 2026. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

Katy Perry se presentará de forma gratuita en la Feria Nacional Potosina el próximo 25 de agosto, en el Teatro del Pueblo —también llamado ‘Foro de las Estrellas’—, forma parte del cartel oficial de la FENAPO 2026, conocida como “La Mejor Fiesta del Verano”.

La propia cantante difundió la noticia el martes 26 de mayo a través de sus redes sociales con un breve video en el que apareció con ropa deportiva y un ánimo visible de celebración.

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“Okay, estoy muy emocionada por este anuncio. Les dije que regresaría y lo haré, agosto 25... Fenapo... show gratis para todos mis katygatos. ¡Vamos! Estoy muy emocionada, van a amar este show, es nuevo, muy divertido. Mucho ‘joymaxxing’. Y realmente está hecho para ustedes, los fans porque yo soy su mayor fan, saben que los amo, siempre cumplo mis promesas”, declaró Perry.

En el texto de la publicación, la artista escribió en inglés: “Show gratis en FENAPO. Te amo katygatos. Nos vemos el 25 de agosto”.

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Katy Perry Perry fue la artista sorpresa del cartel de la FENAPO 2026. Su show en el Teatro del Pueblo es gratuito, aunque para conciertos de alta demanda el Patronato distribuye boletos físicos en puntos autorizados. (Fenapo)

Katy Perry fue la artista sorpresa que el público esperaba

La Feria Nacional Potosina confirmó a Perry como la pieza central de su cartel 2026 mediante sus propias redes sociales, donde reveló la alineación completa de artistas para el Teatro del Pueblo. La intérprete fue la figura que los asistentes aguardaban como anuncio de última hora.

“¡La espera terminó! ¡Del escenario del Super Bowl al Escenario de las Estrellas de la FENAPO 2026! Katy Perry llega a San Luis Potosí con una presentación espectacular… ¡y totalmente GRATIS! ¡Nos vemos para cantar a todo pulmón! ¿A quién veré por acá?“, escribió en su perfil de Facebook, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona.

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Así puedes asistir gratis a los conciertos de la FENAPO 2026

"Siempre cumplo mis promesas", dijo Katy Perry al confirmar su regreso a México con un concierto sin costo el 25 de agosto en la Feria Nacional Potosina, en el Foro de las Estrellas de San Luis Potosí. (Foto: katyperry)

Entrar a la FENAPO no tiene costo: el acceso a las instalaciones, los conciertos del Teatro del Pueblo, los juegos mecánicos y el estacionamiento son completamente libres. El único gasto que cada asistente debe considerar es el transporte propio y la alimentación.

Para conciertos de alta demanda como el de Katy Perry, el Patronato organiza la entrega de boletos físicos gratuitos en días previos al evento. Los puntos de distribución incluyen las instalaciones del Patronato —ubicadas junto al acceso principal— y estaciones de radio locales patrocinadoras.

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El Teatro del Pueblo, ubicado en Av. Francisco Martínez de la Vega No. 255, San Luis Potosí, tiene aforo para más de 200 mil personas. El acceso es en zona general, por lo que llegar con anticipación es determinante para asegurar un lugar; una vez que se alcanza la capacidad máxima, las puertas se cierran por seguridad.

El gobierno estatal pone a disposición rutas de transporte gratuitas desde puntos como la Alameda, El Saucito, Villa de Pozos y Soledad, además de la Línea 3 de MetroRed con horarios extendidos durante los días de feria.

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