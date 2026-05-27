Fenapo 2026: lista oficial de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo

La Feria Nacional Potosina 2026 arrancará el próximo 7 de agosto en San Luis Potosí con 22 noches de conciertos totalmente gratuitos en el llamado Teatro del Pueblo, una cartelera que este año incluye nombres como Katy Perry, Mötley Crüe y Bizarrap, confirmados oficialmente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el Patronato de la feria la noche del 26 de mayo.
La edición 2026 se extenderá hasta el 30 de agosto y tendrá a Guanajuato como estado invitado. En total, 43 artistas divididos entre el Foro de las Estrellas y el Palenque conforman la programación de las 22 noches de espectáculos de la feria que se presenta como “La Mejor Fiesta del Verano”.
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Katy Perry y Mötley Crüe encabezan el cartel gratuito del Foro de las Estrellas
La cantante estadounidense se presentará el 25 de agosto y será la primera artista en confirmar su participación a través de un video propio. “Me emociona mucho anunciarles esto… Les dije que iba a regresar, y ahora sé cuándo: 25 de agosto, Fenapo, concierto gratis para todo mi público mexicano”, expresó Perry en el clip difundido por la organización.
Junto a ella, la banda de hard rock Mötley Crüe abrirá la cartelera del Foro el 8 de agosto. El productor argentino Bizarrap se presentará el 18 de agosto, mientras que el cierre del ciclo gratuito quedó en manos de Los Tigres del Norte el 30 de agosto.
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La cartelera completa del Teatro del Pueblo arranca el 7 de agosto con Gloria Trevi, Lila Downs, Yandel Sinfónico, El Bogueto y más.
El Palenque, con boleto de pago y artistas del regional mexicano
Los conciertos del Palenque operan con un esquema de pago cuyo costo varía según el artista y la zona. La venta de boletos se realizará a través de la plataforma SLP Fast Ticket. La programación incluye a Luis R. Conríquez el 8 de agosto, Grupo Firme el 21, Ha*Ash el 22, Emmanuel y Mijares el 27, Edén Muñoz el 29 y Julión Álvarez como cierre el 30 de agosto, entre otros.
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Acceso gratuito y actividades para toda la familia
El acceso al recinto ferial, el estacionamiento y los juegos mecánicos serán sin costo para todos los asistentes. La feria también contempla una pista de hielo, exposiciones artesanales, ganaderas y gastronómicas, actividades deportivas y culturales, además de una programación especial para infancias.
La Fenapo se realiza anualmente entre los meses de julio y agosto en el recinto ferial ubicado al sur de la capital potosina, y convoca cada edición a turistas nacionales e internacionales además de a los habitantes locales.
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Cartelera Teatro del Pueblo FENAPO 2026
- Gloria Trevi: 7 de agosto
- Mötley Crüe: 8 de agosto
- Lila Downs: 9 de agosto
- Yandel Sinfónico: 10 de agosto
- Los infuencers más grandes de México: 11 de agosto
- El Bogueto: 12 de agosto
- Xavi: 13 de agosto
- Ramón Ayala: 14 de agosto
- Óscar Maydon: 15 de agosto
- Chihuahua Fest: 16 de agosto
- BZRP: 18 de agosto
- Sin Bandera: 19 de agosto
- Kenia Os: 20 de agosto
- Laberinto y los Herederos de Nuevo León: 21 de agosto
- Los Huracanes del Norte: 22 de agosto
- Los Acosta: 23 de agosto
- Katy Perry - 25 de agosto
- Santa Fe Klan - 26 de agosto
- Potosinazo - 27 de agosto
- Alameños de la Sierra - 28 de agosto
- Los Tigres del Norte - 30 de agosto
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