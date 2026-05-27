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Fenapo 2026: lista oficial de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo

La Feria Nacional Potosina se realizará del 7 al 30 de agosto en San Luis Potosí con conciertos gratuitos

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Fenapo 2026
La Fenapo 2026 presentó su cartelera oficial con más de 20 conciertos gratuitos. (Facebook Katy Perry / Santa Fe Klan / Kenia Os / Mötley Crüe)

La Feria Nacional Potosina 2026 arrancará el próximo 7 de agosto en San Luis Potosí con 22 noches de conciertos totalmente gratuitos en el llamado Teatro del Pueblo, una cartelera que este año incluye nombres como Katy Perry, Mötley Crüe y Bizarrap, confirmados oficialmente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el Patronato de la feria la noche del 26 de mayo.

La edición 2026 se extenderá hasta el 30 de agosto y tendrá a Guanajuato como estado invitado. En total, 43 artistas divididos entre el Foro de las Estrellas y el Palenque conforman la programación de las 22 noches de espectáculos de la feria que se presenta como “La Mejor Fiesta del Verano”.

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Katy Perry y Mötley Crüe encabezan el cartel gratuito del Foro de las Estrellas

La cantante estadounidense se presentará el 25 de agosto y será la primera artista en confirmar su participación a través de un video propio. “Me emociona mucho anunciarles esto… Les dije que iba a regresar, y ahora sé cuándo: 25 de agosto, Fenapo, concierto gratis para todo mi público mexicano”, expresó Perry en el clip difundido por la organización.

Mötley Crüe confirma a John 5 como guitarrista para sus próximos shows
Mötley Crüe es parte de la cartelera gratuita de la Feria Nacional Potosina 2026.

Junto a ella, la banda de hard rock Mötley Crüe abrirá la cartelera del Foro el 8 de agosto. El productor argentino Bizarrap se presentará el 18 de agosto, mientras que el cierre del ciclo gratuito quedó en manos de Los Tigres del Norte el 30 de agosto.

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La cartelera completa del Teatro del Pueblo arranca el 7 de agosto con Gloria Trevi, Lila Downs, Yandel Sinfónico, El Bogueto y más.

El Palenque, con boleto de pago y artistas del regional mexicano

Los conciertos del Palenque operan con un esquema de pago cuyo costo varía según el artista y la zona. La venta de boletos se realizará a través de la plataforma SLP Fast Ticket. La programación incluye a Luis R. Conríquez el 8 de agosto, Grupo Firme el 21, Ha*Ash el 22, Emmanuel y Mijares el 27, Edén Muñoz el 29 y Julión Álvarez como cierre el 30 de agosto, entre otros.

Acceso gratuito y actividades para toda la familia

FENAPO 2026
San Luis Potosí recibirá del 7 al 30 de agosto la edición 2026 de la Fenapo, con Guanajuato como estado invitado y una cartelera gratuita en el Foro de las Estrellas que incluye a Katy Perry, Bizarrap, Mötley Crüe, Gloria Trevi, Sin Bandera y Los Tigres del Norte, entre otros artistas confirmados. (@ferianacionalpotosina)

El acceso al recinto ferial, el estacionamiento y los juegos mecánicos serán sin costo para todos los asistentes. La feria también contempla una pista de hielo, exposiciones artesanales, ganaderas y gastronómicas, actividades deportivas y culturales, además de una programación especial para infancias.

La Fenapo se realiza anualmente entre los meses de julio y agosto en el recinto ferial ubicado al sur de la capital potosina, y convoca cada edición a turistas nacionales e internacionales además de a los habitantes locales.

Cartelera Teatro del Pueblo FENAPO 2026

  • Gloria Trevi: 7 de agosto
  • Mötley Crüe: 8 de agosto
  • Lila Downs: 9 de agosto
  • Yandel Sinfónico: 10 de agosto
  • Los infuencers más grandes de México: 11 de agosto
  • El Bogueto: 12 de agosto
  • Xavi: 13 de agosto
  • Ramón Ayala: 14 de agosto
  • Óscar Maydon: 15 de agosto
  • Chihuahua Fest: 16 de agosto
  • BZRP: 18 de agosto
  • Sin Bandera: 19 de agosto
  • Kenia Os: 20 de agosto
  • Laberinto y los Herederos de Nuevo León: 21 de agosto
  • Los Huracanes del Norte: 22 de agosto
  • Los Acosta: 23 de agosto
  • Katy Perry - 25 de agosto
  • Santa Fe Klan - 26 de agosto
  • Potosinazo - 27 de agosto
  • Alameños de la Sierra - 28 de agosto
  • Los Tigres del Norte - 30 de agosto

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