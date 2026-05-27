Fenapo 2026: lista oficial de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo

La Fenapo 2026 presentó su cartelera oficial con más de 20 conciertos gratuitos. (Facebook Katy Perry / Santa Fe Klan / Kenia Os / Mötley Crüe)

La Feria Nacional Potosina 2026 arrancará el próximo 7 de agosto en San Luis Potosí con 22 noches de conciertos totalmente gratuitos en el llamado Teatro del Pueblo, una cartelera que este año incluye nombres como Katy Perry, Mötley Crüe y Bizarrap, confirmados oficialmente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el Patronato de la feria la noche del 26 de mayo.

La edición 2026 se extenderá hasta el 30 de agosto y tendrá a Guanajuato como estado invitado. En total, 43 artistas divididos entre el Foro de las Estrellas y el Palenque conforman la programación de las 22 noches de espectáculos de la feria que se presenta como “La Mejor Fiesta del Verano”.

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Katy Perry y Mötley Crüe encabezan el cartel gratuito del Foro de las Estrellas

La cantante estadounidense se presentará el 25 de agosto y será la primera artista en confirmar su participación a través de un video propio. “Me emociona mucho anunciarles esto… Les dije que iba a regresar, y ahora sé cuándo: 25 de agosto, Fenapo, concierto gratis para todo mi público mexicano”, expresó Perry en el clip difundido por la organización.

Mötley Crüe es parte de la cartelera gratuita de la Feria Nacional Potosina 2026.

Junto a ella, la banda de hard rock Mötley Crüe abrirá la cartelera del Foro el 8 de agosto. El productor argentino Bizarrap se presentará el 18 de agosto, mientras que el cierre del ciclo gratuito quedó en manos de Los Tigres del Norte el 30 de agosto.

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La cartelera completa del Teatro del Pueblo arranca el 7 de agosto con Gloria Trevi, Lila Downs, Yandel Sinfónico, El Bogueto y más.

El Palenque, con boleto de pago y artistas del regional mexicano

Los conciertos del Palenque operan con un esquema de pago cuyo costo varía según el artista y la zona. La venta de boletos se realizará a través de la plataforma SLP Fast Ticket. La programación incluye a Luis R. Conríquez el 8 de agosto, Grupo Firme el 21, Ha*Ash el 22, Emmanuel y Mijares el 27, Edén Muñoz el 29 y Julión Álvarez como cierre el 30 de agosto, entre otros.

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Acceso gratuito y actividades para toda la familia

San Luis Potosí recibirá del 7 al 30 de agosto la edición 2026 de la Fenapo, con Guanajuato como estado invitado y una cartelera gratuita en el Foro de las Estrellas que incluye a Katy Perry, Bizarrap, Mötley Crüe, Gloria Trevi, Sin Bandera y Los Tigres del Norte, entre otros artistas confirmados. (@ferianacionalpotosina)

El acceso al recinto ferial, el estacionamiento y los juegos mecánicos serán sin costo para todos los asistentes. La feria también contempla una pista de hielo, exposiciones artesanales, ganaderas y gastronómicas, actividades deportivas y culturales, además de una programación especial para infancias.

La Fenapo se realiza anualmente entre los meses de julio y agosto en el recinto ferial ubicado al sur de la capital potosina, y convoca cada edición a turistas nacionales e internacionales además de a los habitantes locales.

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Cartelera Teatro del Pueblo FENAPO 2026

Gloria Trevi : 7 de agosto

Mötley Crüe : 8 de agosto

Lila Downs : 9 de agosto

Yandel Sinfónico : 10 de agosto

Los infuencers más grandes de México : 11 de agosto

El Bogueto : 12 de agosto

Xavi : 13 de agosto

Ramón Ayala : 14 de agosto

Óscar Maydon : 15 de agosto

Chihuahua Fest : 16 de agosto

BZRP : 18 de agosto

Sin Bandera : 19 de agosto

Kenia Os : 20 de agosto

Laberinto y los Herederos de Nuevo León : 21 de agosto

Los Huracanes del Norte : 22 de agosto

Los Acosta : 23 de agosto

Katy Perry - 25 de agosto

Santa Fe Klan - 26 de agosto

Potosinazo - 27 de agosto

Alameños de la Sierra - 28 de agosto

Los Tigres del Norte - 30 de agosto