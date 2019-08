La ex gobernadora de Yucatán no ignora que su partido político se ha visto dañado por los escándalos de corrupción que involucran a ex funcionarios emanados del Revolucionario Institucional, en entrevista con Infobae México, considera que la elección del 11 de agosto, en la que se renovará la dirigencia, es fundamental para definir si "nos refundimos o nos refundamos".