México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 27 de mayo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

PUBLICIDAD

Para este miércoles se pronóstica una temperatura máxima de 28° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 17 km/h , por su parte, la nubosidad será de 39% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en la ciudad veracruzana

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de VeracruzÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manifestación en la UACM: denuncia que SEP le debe 300 mdp en recursos desde hace dos años

Convocaron a una movilización frente a las oficinas de la Secretaría este 27 de mayo a las 10:00 horas

Manifestación en la UACM: denuncia que SEP le debe 300 mdp en recursos desde hace dos años

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de junio

Los depósitos de ambos programas se entregan bimestralmente de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de junio

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

Para este partido no habrá venta en las taquillas del estadio Nemesio Diez

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

La información fue revelada por Sussan Taunton, pareja de Coco Levy

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

No es manzanilla ni lavanda: la hierba que la ciencia vincula con menos ansiedad, mejor sueño y menor depresión

La planta que la ciencia recomienda para mejorar el descanso y el ánimo, con efectos comprobados que van más allá de la tradición

No es manzanilla ni lavanda: la hierba que la ciencia vincula con menos ansiedad, mejor sueño y menor depresión
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de mayo: cae el presunto feminicida de alumna de la UAM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de mayo: cae el presunto feminicida de alumna de la UAM

Cómo Morelos se volvió un “paraíso” del narco: de los capos de los 90 a los alcaldes presos en 2026

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Vinculan a proceso a “El Mauri”, presunto operador de AMOS por delito de extorsión en Edomex

Asesinan a prima hermana de Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa

ENTRETENIMIENTO

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

Así fue como Vicente Fernández mandó construir un cerro para su casa en Los Tres Potrillos

Doña Cuquita y los Aguilar: el vínculo de décadas que llevó a Ángela a cantar en el disco homenaje a Vicente Fernández

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

DEPORTES

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

ESPN presenta programación para el Mundial 2026 de la mano de nuevos talentos, multicontenido y multiplataformas

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla