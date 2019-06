Y explicó que en las grabaciones las participantes coincidieron en que todas tenían muchas cosas qué contar, y que la mejor manera de hacerlo era haciéndolo ellas mismas. "Nadie nos iba a decir cómo es una mujer por dentro más que nosotras, entonces se formó una comunidad poderosísima que nos lleva a ser grandes con todas las mujeres de la industria. De las que muchas veces su trabajo no es reconocido, o no de la misma manera que los hombres. Me honra mucho haber sido parte de esta película que gestó en mí esta manera de fortalecernos en la comunidad femenina", explicó.