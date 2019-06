El contenido de la grabación fue revelado cuando Lauren Salzman, una de las ex líderes del grupo llamado DOS, testificó y reveló detalles de su relación íntima con el líder del culto. Dijo que la secta había sido anunciada en un inicio como una hermandad; no obstante, para que las mujeres fueran aceptadas tenían que presentar algún tipo de garantía —a menudo eran fotos de desnudos— para tener certeza de que no compartirían información.