Qué no te sorprendan: estas comunidades tendrán apagones programados de CFE durante el mes de junio

El corte se ejecutó el viernes 12 de junio en un horario de 01:00 a 03:00 horas, con una duración de dos horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CFE interrumpirá el suministro eléctrico en comunidades de Sonora e Hidalgo durante junio de 2026 para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de infraestructura. Un comunicado oficial de la División Noroeste de la paraestatal confirma al menos uno de los cortes programados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió el 10 de junio un comunicado de prensa desde Pitiquito, Sonora, en el que anunció la suspensión temporal del servicio en las comunidades de Puerto Libertad y Desemboque de los Seris, pertenecientes a ese municipio. El corte se ejecutó el viernes 12 de junio en un horario de 01:00 a 03:00 horas, con una duración de dos horas.

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El documento, firmado por la Coordinación de Comunicación de la División Noroeste, precisó que las labores de mejora a la red eléctrica no pueden realizarse sin interrumpir el suministro. La CFE solicitó a los usuarios paciencia y comprensión por los inconvenientes generados.

Otros municipios de Sonora con cortes reportados

Medios locales difundieron además interrupciones programadas para los municipios de Rayón y Opodepe, así como para las comunidades de Merésichic, Santiago de Ures y San Pedro de Ures, estas últimas pertenecientes al municipio de Ures. Para estas localidades, los reportes indican un horario de 05:00 a 07:00 horas.

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Hidalgo: corte de hasta ocho horas en Huautla

El bloque horario señalado abarca de las 11:00 a las 19:00 horas, lo que representa una interrupción de ocho horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estado de Hidalgo, medios nacionales reportaron suspensiones programadas para el municipio de Huautla y las comunidades de La Puerta, Coamitla, Pahuatitla, Xochitl, Santo Domingo y Barrio Hondo. El bloque horario señalado abarca de las 11:00 a las 19:00 horas, lo que representa una interrupción de ocho horas.

Por qué la CFE programa estos cortes en verano

La demanda eléctrica se eleva durante los meses de calor, lo que incrementa la presión sobre los transformadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paraestatal explicó que las interrupciones responden a la necesidad de ejecutar mantenimiento preventivo, modernizar subestaciones y realizar balanceo de carga en la red de distribución. Los trabajos se planifican con anticipación para que las cuadrillas operen en condiciones de seguridad.

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La demanda eléctrica se eleva durante los meses de calor, lo que incrementa la presión sobre los transformadores. Los cortes programados buscan evitar fallas imprevistas que afectarían a un mayor número de usuarios por periodos más prolongados.

Qué hacer antes y durante un apagón programado

También sugirió mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, y conservar cerradas las puertas del refrigerador y el congelador durante la interrupción para preservar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CFE recomendó desconectar equipos electrónicos sensibles —computadoras, televisores y módems— antes del inicio de cada corte, para evitar daños por variaciones de voltaje al restablecer el servicio.

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También sugirió mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, y conservar cerradas las puertas del refrigerador y el congelador durante la interrupción para preservar los alimentos.

Si el servicio no se restablece una vez concluido el horario oficial, la paraestatal indicó que los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención 071 o a través de la aplicación móvil CFE Contigo para levantar un reporte técnico.

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Cortes de luz reportados por la CFE en 2026

La paraestatal también atendió afectaciones en Guerrero, donde la zona de Acapulco y sus alrededores concentró interrupciones vinculadas tanto a mantenimiento como a daños en infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes programados de junio no son un caso aislado. A lo largo de 2026, la CFE ha interrumpido el suministro en distintas entidades del país como parte de sus programas de mantenimiento y atención a daños por fenómenos climáticos.

En Coatzacoalcos, Veracruz, la paraestatal ejecutó suspensiones entre el 3 y el 5 de junio en colonias como Rafael Hernández Ochoa, Progreso y Paz, Paraíso y Punta del Mar, con bloques horarios de hasta ocho horas. Ese operativo sí contó con folio oficial: CFE/OTE-CZ-05-03.1270/2026.

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El municipio de Ahome, en Sinaloa —incluyendo el puerto de Topolobampo—, registró un corte el 2 de junio de 07:00 a 13:00 horas. En Hermosillo, Sonora, la colonia Villa Verde quedó sin servicio el 6 de junio entre las 05:00 y las 08:00 horas.

La paraestatal también atendió afectaciones en Guerrero, donde la zona de Acapulco y sus alrededores concentró interrupciones vinculadas tanto a mantenimiento como a daños en infraestructura. En todos los casos, el canal oficial de reporte ha sido la línea 071 y la aplicación CFE Contigo.

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