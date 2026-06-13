México

Qué no te sorprendan: estas comunidades tendrán apagones programados de CFE durante el mes de junio

Diversas localidades mexicanas experimentarán cortes de electricidad debido a labores de mejora en la red; la paraestatal recomendó desconectar aparatos y reportar fallas al 071 o por medio de la app CFE Contigo

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Mano retirando un aviso blanco de suspensión de servicio eléctrico de la CFE de una puerta de madera oscura en una casa mexicana, bajo luz natural de la mañana.
El corte se ejecutó el viernes 12 de junio en un horario de 01:00 a 03:00 horas, con una duración de dos horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CFE interrumpirá el suministro eléctrico en comunidades de Sonora e Hidalgo durante junio de 2026 para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de infraestructura. Un comunicado oficial de la División Noroeste de la paraestatal confirma al menos uno de los cortes programados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió el 10 de junio un comunicado de prensa desde Pitiquito, Sonora, en el que anunció la suspensión temporal del servicio en las comunidades de Puerto Libertad y Desemboque de los Seris, pertenecientes a ese municipio. El corte se ejecutó el viernes 12 de junio en un horario de 01:00 a 03:00 horas, con una duración de dos horas.

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El documento, firmado por la Coordinación de Comunicación de la División Noroeste, precisó que las labores de mejora a la red eléctrica no pueden realizarse sin interrumpir el suministro. La CFE solicitó a los usuarios paciencia y comprensión por los inconvenientes generados.

Otros municipios de Sonora con cortes reportados

Medios locales difundieron además interrupciones programadas para los municipios de Rayón y Opodepe, así como para las comunidades de Merésichic, Santiago de Ures y San Pedro de Ures, estas últimas pertenecientes al municipio de Ures. Para estas localidades, los reportes indican un horario de 05:00 a 07:00 horas.

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Hidalgo: corte de hasta ocho horas en Huautla

Tres técnicos de CFE con chalecos verdes y cascos blancos asisten a una mujer mayor junto a medidores eléctricos en un área urbana, uno escribe y otro explica.
El bloque horario señalado abarca de las 11:00 a las 19:00 horas, lo que representa una interrupción de ocho horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estado de Hidalgo, medios nacionales reportaron suspensiones programadas para el municipio de Huautla y las comunidades de La Puerta, Coamitla, Pahuatitla, Xochitl, Santo Domingo y Barrio Hondo. El bloque horario señalado abarca de las 11:00 a las 19:00 horas, lo que representa una interrupción de ocho horas.

Por qué la CFE programa estos cortes en verano

Imagen dramática de una ciudad con centrales eléctricas bajo un cielo anaranjado. Rayos y un gráfico ascendente simbolizan precios de energía en alza por El Niño.
La demanda eléctrica se eleva durante los meses de calor, lo que incrementa la presión sobre los transformadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paraestatal explicó que las interrupciones responden a la necesidad de ejecutar mantenimiento preventivo, modernizar subestaciones y realizar balanceo de carga en la red de distribución. Los trabajos se planifican con anticipación para que las cuadrillas operen en condiciones de seguridad.

La demanda eléctrica se eleva durante los meses de calor, lo que incrementa la presión sobre los transformadores. Los cortes programados buscan evitar fallas imprevistas que afectarían a un mayor número de usuarios por periodos más prolongados.

Qué hacer antes y durante un apagón programado

Primer plano de un medidor eléctrico digital de la CFE con etiquetas y logo verde. Varias pantallas de smartphones con íconos desenfocados de WhatsApp y Facebook lo rodean.
También sugirió mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, y conservar cerradas las puertas del refrigerador y el congelador durante la interrupción para preservar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CFE recomendó desconectar equipos electrónicos sensibles —computadoras, televisores y módems— antes del inicio de cada corte, para evitar daños por variaciones de voltaje al restablecer el servicio.

También sugirió mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, y conservar cerradas las puertas del refrigerador y el congelador durante la interrupción para preservar los alimentos.

Si el servicio no se restablece una vez concluido el horario oficial, la paraestatal indicó que los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención 071 o a través de la aplicación móvil CFE Contigo para levantar un reporte técnico.

Cortes de luz reportados por la CFE en 2026

Grupo de personas, incluidos niños, observan un poste eléctrico con transformador en una aldea rural montañosa al atardecer en Guatemala, con casas y bosque.
La paraestatal también atendió afectaciones en Guerrero, donde la zona de Acapulco y sus alrededores concentró interrupciones vinculadas tanto a mantenimiento como a daños en infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes programados de junio no son un caso aislado. A lo largo de 2026, la CFE ha interrumpido el suministro en distintas entidades del país como parte de sus programas de mantenimiento y atención a daños por fenómenos climáticos.

En Coatzacoalcos, Veracruz, la paraestatal ejecutó suspensiones entre el 3 y el 5 de junio en colonias como Rafael Hernández Ochoa, Progreso y Paz, Paraíso y Punta del Mar, con bloques horarios de hasta ocho horas. Ese operativo sí contó con folio oficial: CFE/OTE-CZ-05-03.1270/2026.

El municipio de Ahome, en Sinaloa —incluyendo el puerto de Topolobampo—, registró un corte el 2 de junio de 07:00 a 13:00 horas. En Hermosillo, Sonora, la colonia Villa Verde quedó sin servicio el 6 de junio entre las 05:00 y las 08:00 horas.

La paraestatal también atendió afectaciones en Guerrero, donde la zona de Acapulco y sus alrededores concentró interrupciones vinculadas tanto a mantenimiento como a daños en infraestructura. En todos los casos, el canal oficial de reporte ha sido la línea 071 y la aplicación CFE Contigo.

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