No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

La familia Oseguera acumula varios procesos judiciales en cortes federales estadounidenses.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien en vida fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está a punto de convertirse en el segundo integrante de la familia Oseguera en declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos.

La decisión representa un giro importante dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el entorno familiar del líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y considerada por autoridades estadounidenses como una de las principales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia ese país.

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De acuerdo con documentos judiciales, la defensa de Antonio Oseguera y la fiscalía federal alcanzaron un entendimiento que evitará la realización de un juicio. La audiencia para formalizar el cambio de declaración fue programada para finales de julio.

Aunque todavía no se conocen los términos específicos del acuerdo ni los delitos que aceptará formalmente, el caso ha vuelto a poner bajo los reflectores a otros integrantes de la familia Oseguera que han enfrentado procesos penales en Estados Unidos.

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Jessica Oseguera, la primera familiar que pactó con la justicia estadounidense

Antes de que “Tony Montana” decidiera declararse culpable, otra integrante de la familia ya había seguido una ruta similar: Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”.

Jessica Johanna Oseguera fue la primera integrante de la familia de “El Mencho” en declararse culpable ante la justicia estadounidense.

Conocida también como “La Negra”, Jessica fue detenida en Estados Unidos en febrero de 2020 y posteriormente procesada por su participación en operaciones financieras relacionadas con empresas vinculadas al CJNG.

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Las investigaciones estadounidenses señalaron que la hija del líder criminal mantenía nexos con negocios que habrían servido para apoyar financieramente a la organización criminal. Sin embargo, en lugar de enfrentar un juicio prolongado, optó por alcanzar un acuerdo con las autoridades federales.

Tras reconocer su responsabilidad en los cargos imputados, Jessica Oseguera recibió una sentencia considerablemente menor a las penas que inicialmente enfrentaba. El acuerdo permitió cerrar el caso sin llegar a una confrontación judicial de gran escala y se convirtió en el primer antecedente de colaboración dentro del círculo familiar más cercano de “El Mencho”.

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Su caso fue interpretado como una muestra de la estrategia que suelen utilizar las fiscalías estadounidenses para obtener información y evitar procesos largos y costosos.

El contraste con “El Menchito”

La historia judicial de la familia Oseguera presenta un marcado contraste con la de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera y considerado durante años el segundo hombre más importante dentro del CJNG.

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“El Menchito” recibió cadena perpetua tras rechazar un acuerdo y enfrentar juicio en Estados Unidos. (X/@juansinatra)

A diferencia de Jessica Oseguera y ahora de Antonio Oseguera, “El Menchito” decidió enfrentar un juicio federal en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron como uno de los principales operadores de la organización criminal y lo acusaron de coordinar actividades de narcotráfico y participar en operaciones armadas para proteger los intereses del cártel.

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Tras un largo proceso judicial, fue declarado culpable de diversos delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas. Como consecuencia, recibió una sentencia de cadena perpetua, además de una condena adicional de varias décadas de prisión.

El resultado de ese juicio evidenció los riesgos que implica para los líderes criminales rechazar acuerdos con la fiscalía estadounidense y optar por litigar los cargos hasta el final.

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¿Quién es “Tony Montana”?

Antonio Oseguera Cervantes ha sido identificado durante años como uno de los operadores de confianza dentro de la estructura del CJNG.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, evitará un juicio tras alcanzar un acuerdo con fiscales federales.

Autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubican como responsable de actividades relacionadas con la logística, el abastecimiento y la coordinación de operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.

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En Estados Unidos enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de cargos relacionados con armas de fuego. Según los expedientes judiciales, habría participado durante años en el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Su próxima declaración de culpabilidad evitará que el caso llegue a juicio y lo convertirá en el segundo integrante de la familia Oseguera que acepta responsabilidades ante la justicia estadounidense, después de Jessica Johanna Oseguera González.

Con ello, la atención vuelve a centrarse en el entorno familiar de “El Mencho”, cuyos integrantes han seguido caminos distintos frente a los tribunales estadounidenses: algunos han optado por negociar, mientras otros han enfrentado condenas ejemplares.