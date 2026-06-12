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Quiénes son los influencers mexicanos que están siendo atacados por grabarse durante el gol de Raúl Jiménez

La imagen de su festejo en el Estadio Ciudad de México tras la segunda anotación contra Sudáfrica se volvió tendencia nacional

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Ilustración de dos hombres en camisetas de fútbol de México con expresiones emocionadas, sosteniendo teléfonos. Fondo con franjas abstractas verde, blanco y rojo.
La reacción de los dos aficionados generó un sinfín de comentarios en su contra, pero también muestras de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 no sólo ha traído goles icónicos y grandes festejos, también ha encendido el debate sobre cómo se vive y se comparte el futbol en la era digital.

Dos aficionados, que celebraron el gol de Raúl Jiménez ante Sudáfrica grabándose a sí mismos en las gradas, se volvieron el centro de la conversación en redes sociales, acumulando críticas, memes y posturas divididas.

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Un clip del gol de Raúl Jiménez ante Sudáfrica en el Estadio Azteca convirtió en tendencia a dos aficionados que se grabaron en las gradas. REUTERS/Pawel Kopczynski
Un clip del gol de Raúl Jiménez ante Sudáfrica en el Estadio Azteca convirtió en tendencia a dos aficionados que se grabaron en las gradas. REUTERS/Pawel Kopczynski

El episodio, viralizado en cuestión de minutos, abrió un debate sobre "autenticidad", "egocentrismo" y el papel de los creadores de contenido en los eventos más mediáticos. La imagen capturada por las cámaras y replicada por miles de usuarios transformó a estos jóvenes en tendencia nacional.

¿Quiénes son los protagonistas en el Azteca que han desatado la polémica?

El momento que encendió la conversación surgió tras el segundo gol de México en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca.

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Dos aficionados, en vez de mirar a los jugadores, dirigieron sus teléfonos a sus propios rostros para registrar la celebración:

  • Los protagonistas son Marck del Águila, influencer mexicano especializado en contenido futbolístico, y Rubén Tuesta, tiktoker peruano.
  • El video fue transmitido en vivo y rápidamente se multiplicó en plataformas digitales, convirtiéndolos en "meme nacional".
  • Las reacciones destacaron principalmente la crítica por priorizar la grabación en lugar de “realmente vivir el momento”.
  • Algunos usuarios señalaron “estos son a los que llevan a llenar el Estadio”, otros pidieron “vivir el momento sin pantallas” y criticaron la prevalencia de los celulares en las tribunas.
  • Otros defendieron el derecho a registrar emociones personales con frases como “vive y deja vivir”, señalando que cada quien vive el futbol a su manera.
Los creadores de contenido Marck del Águila y Rubén Tuesta aparecen como los protagonistas de la imagen que ha generado críticas, memes y posturas divididas. (Instagram/ @marckdelaguila)
Los creadores de contenido Marck del Águila y Rubén Tuesta aparecen como los protagonistas de la imagen que ha generado críticas, memes y posturas divididas. (Instagram/ @marckdelaguila)

De esta manera, el episodio reflejó cómo la cultura digital ha evolucionado hasta transformar la manera de experimentar y compartir el deporte.

Críticas públicas y respuestas: Faitelson, Del Águila y Tuesta

La polémica escaló cuando figuras públicas, voces certificadas dentro del gremio y los propios influencers reaccionaron al tema:

  • David Faitelson lanzó una crítica directa, apelando al sarcasmo: “¿Se están grabando ellos mismos? La batalla por los ‘likes’ y por la monetización a través de las redes sociales... Nada es más importante que ellos...
  • Marck del Águila respondió señalando que grabar la cancha está prohibido por la FIFA y que sólo pueden registrar sus propias reacciones: “Que vengas a decir que los influencers nada más buscamos likes es curioso, porque la empresa es como la tuya, la que le niega a los creadores subir ese contenido”
  • Rubén Tuesta, por su parte, asumió con humor las críticas: “¡Ser el meme del Mundial es un honor que no todos pueden presumir!... Vivan el Mundial y los goles de la manera que quieran. La única condición tiene que ser, ser felices”.
El periodista David Faitelson criticó con sarcasmo la búsqueda de likes y monetización en redes tras el video de la reacción al gol de Raúl Jiménez. (X/Instagram)
El periodista David Faitelson criticó con sarcasmo la búsqueda de likes y monetización en redes tras el video de la reacción al gol de Raúl Jiménez. (X/Instagram)

Hoy, la imagen de estos influencers grabándose durante el gol de Jiménez ya es uno de los símbolos de cómo el futbol y la cultura digital ya se entrelazan casi por completo en México.

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