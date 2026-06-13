México

INE aplicará examen presencial en 32 sedes para ingreso al Servicio Profesional: estos serán los documentos de identidad aceptados

El examen se realizará el 13 de junio en punto de las 9:00 horas

Guardar
Google icon
Múltiples personas sentadas en pupitres escriben un examen, con el logo de CENEVAL superpuesto y el edificio rojo del Instituto Nacional Electoral al fondo.
INE aplicará examen a más de 17 mil aspirantes al SPEN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras casi un mes de espera, este viernes el INE dio a conocer que las 32 sedes estatales donde se aplicará el examen para ingreso a un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se encuentran listas, los más de 17 mil aspirantes realizarán la prueba el sábado 13 de junio.

Las sedes fueron supervisadas por personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), con apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas, teniendo como objetivo el adecuado desarrollo de la evaluación de conocimientos.

PUBLICIDAD

Aspirantes al SPEN deberán tomar en cuenta estas medidas

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) recomendó a los aspirantes tomar previsiones para llegar a las sedes de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla, ya que se puede presentar mayor afluencia de candidatos, sugiriendo llegar desde las 8:00 de la mañana.

Es necesario tomar en cuenta el huso horario, ya que el aplicativo dará inicio a las 9:00; además, deberán acudir con un documento que acredite su identidad, el cual cuente con fotografía vigente, como:

PUBLICIDAD

  • Credencial para Votar
  • Cédula profesional con fotografía
  • Pasaporte
  • Credencial de trabajador en el caso del personal del INE
Este día corresponde a un asueto oficial, tal como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo
INE aplicará examen el 13 de junio a los aspirantes del SPEN. (Imagen Ilustrativa)

El Instituto destaca que cada institución donde se aplicará la prueba “cuenta con reglas propias de acceso, seguridad y operación; por lo que las personas acompañantes no podrán ingresar a las instalaciones, salvo que formen parte de una medida de apoyo previamente autorizada”.

Queda prohibido el uso de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, calculadoras, cámaras, audífonos, relojes y lentes inteligentes, durante el tiempo que dure la prueba. Se insta a los aspirantes a llevar el correo remitido por CENEVAL para ubicar la sede, edificio y salón a fin de facilitar el ingreso.+

¿Por qué el INE reprogramó el examen de ingreso al SPEN?

El pasado 16 de mayo, miles de aspirantes al SPEN vieron interrumpida su evaluación por fallas en la plataforma del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

El examen había comenzado a las 9:00 horas y debía concluir a las 14:00, pero sin previo aviso el sistema empezó a arrojar mensajes de error: Se ha presentado un error ‘desconocido’ en la aplicación o Ha concluido su sesión, lo que dejó a los sustentantes sin poder terminar la prueba.

Pantalla de laptop con mensaje de error "desconocido" sobre plataforma de examen, frente al edificio rojo del Instituto Nacional Electoral con barreras metálicas.
La imagen muestra el mensaje de error "desconocido" en la plataforma de Ceneval que interrumpió la evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional, frente a la fachada del Instituto Nacional Electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los afectados, Francisco, relató en redes sociales que el sistema falló durante toda la evaluación: en la primera parte le cerraron el examen con 25 minutos restantes y en la segunda, con más de 60 minutos por delante.

Ante la magnitud del problema, el INE emitió un comunicado en el que confirmó “interrupciones constantes, dificultades de acceso y cierres abruptos de sesiones”, lo que impidió que la evaluación se realizara “en condiciones de certeza, equidad y normalidad técnica”. Por eso, el Instituto determinó reponer el examen el 13 de junio, casi un mes después del incidente.

De los 20,900 inscritos al proceso, 17 mil estaban programados para presentar la prueba ese sábado.

El Ceneval, por su parte, atribuyó la falla a “una incidencia técnica con el proveedor de servicios en la nube” y aclaró que el INE no tuvo intervención en lo ocurrido. El Centro ofreció disculpas a los sustentantes y anunció que actuará contra los proveedores responsables.

Temas Relacionados

INECenevalExamenPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos

El mediocampista mexicano aún pertenecía a Chivas pese a que militaba en Pachuca y ahora tendría el camino libre para fichar por el Toluca

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

Estados Unidos, también anfitrión de esta Copa del Mundo, recibirá a Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles este viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 12 de junio: por fuertes lluvias con granizo se activa la alerta roja en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 12 de junio: por fuertes lluvias con granizo se activa la alerta roja en la capital

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de junio? Línea 2 del STC presentar retrasos en sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de junio? Línea 2 del STC presentar retrasos en sus estaciones

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Las detenciones fueron realizadas desde el pasado 19 de mayo, derivado cateos en inmuebles de Guadalajara

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica, presentó 18 heridas de bala y viajaba acompañado al momento del ataque

Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación tras 10 días del secuestro contra la periodista veracruzana

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

ENTRETENIMIENTO

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

DEPORTES

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

Así fue el regreso de República Checa a Estados Unidos tras la derrota contra Corea del Sur

Quiénes son los influencers mexicanos que están siendo atacados por grabarse durante el gol de Raúl Jiménez

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club