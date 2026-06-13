INE aplicará examen presencial en 32 sedes para ingreso al Servicio Profesional: estos serán los documentos de identidad aceptados

INE aplicará examen a más de 17 mil aspirantes al SPEN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras casi un mes de espera, este viernes el INE dio a conocer que las 32 sedes estatales donde se aplicará el examen para ingreso a un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se encuentran listas, los más de 17 mil aspirantes realizarán la prueba el sábado 13 de junio.

Las sedes fueron supervisadas por personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), con apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas, teniendo como objetivo el adecuado desarrollo de la evaluación de conocimientos.

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Aspirantes al SPEN deberán tomar en cuenta estas medidas

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) recomendó a los aspirantes tomar previsiones para llegar a las sedes de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla, ya que se puede presentar mayor afluencia de candidatos, sugiriendo llegar desde las 8:00 de la mañana.

Es necesario tomar en cuenta el huso horario, ya que el aplicativo dará inicio a las 9:00; además, deberán acudir con un documento que acredite su identidad, el cual cuente con fotografía vigente, como:

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Credencial para Votar

Cédula profesional con fotografía

Pasaporte

Credencial de trabajador en el caso del personal del INE

INE aplicará examen el 13 de junio a los aspirantes del SPEN. (Imagen Ilustrativa)

El Instituto destaca que cada institución donde se aplicará la prueba “cuenta con reglas propias de acceso, seguridad y operación; por lo que las personas acompañantes no podrán ingresar a las instalaciones, salvo que formen parte de una medida de apoyo previamente autorizada”.

Queda prohibido el uso de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, calculadoras, cámaras, audífonos, relojes y lentes inteligentes, durante el tiempo que dure la prueba. Se insta a los aspirantes a llevar el correo remitido por CENEVAL para ubicar la sede, edificio y salón a fin de facilitar el ingreso.+

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¿Por qué el INE reprogramó el examen de ingreso al SPEN?

El pasado 16 de mayo, miles de aspirantes al SPEN vieron interrumpida su evaluación por fallas en la plataforma del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

El examen había comenzado a las 9:00 horas y debía concluir a las 14:00, pero sin previo aviso el sistema empezó a arrojar mensajes de error: “Se ha presentado un error ‘desconocido’ en la aplicación” o “Ha concluido su sesión”, lo que dejó a los sustentantes sin poder terminar la prueba.

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La imagen muestra el mensaje de error "desconocido" en la plataforma de Ceneval que interrumpió la evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional, frente a la fachada del Instituto Nacional Electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los afectados, Francisco, relató en redes sociales que el sistema falló durante toda la evaluación: en la primera parte le cerraron el examen con 25 minutos restantes y en la segunda, con más de 60 minutos por delante.

Ante la magnitud del problema, el INE emitió un comunicado en el que confirmó “interrupciones constantes, dificultades de acceso y cierres abruptos de sesiones”, lo que impidió que la evaluación se realizara “en condiciones de certeza, equidad y normalidad técnica”. Por eso, el Instituto determinó reponer el examen el 13 de junio, casi un mes después del incidente.

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De los 20,900 inscritos al proceso, 17 mil estaban programados para presentar la prueba ese sábado.

El Ceneval, por su parte, atribuyó la falla a “una incidencia técnica con el proveedor de servicios en la nube” y aclaró que el INE no tuvo intervención en lo ocurrido. El Centro ofreció disculpas a los sustentantes y anunció que actuará contra los proveedores responsables.

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