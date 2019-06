Los testimonios de las ex integrantes de la secta, afirmaron que la red en México no solo incluía a los grupos que reclutaban personas, sino también empresas manejadas por el holding Prorsus que manejaba el colegio de Cecilia Salinas, pasando por empresas de servicios de apoyo a turistas a través de un fondo de Moneyback, Adamant Corporation, Vista San Felipe y Administradora Solidaria Mexicana, todas vinculadas con el hijo del ex presidente mexicano, Carlos Salinas.