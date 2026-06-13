México

Aficionada coreana acusa de racismo a un mexicano durante el Mundial 2026

La joven grabó el momento en el que un hombre hizo un gesto asociado con la discriminación

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La joven denunció el acto en rus redes sociales (ig/inocat_t)
La joven denunció el acto en rus redes sociales (ig/inocat_t)

Una aficionada de Corea del Sur denunció un acto de racismo en el Mundial 2026 dentro del Estadio Guadalajara, donde un seguidor mexicano hizo gestos ofensivos contra ella durante un video en la tribuna.

El hecho ocurrió en el segundo partido del torneo, el 11 de junio de 2026, durante el duelo en el que Corea del Sur remontó y venció 2-1 a Chequia para sumar sus primeros 3 puntos.

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La aficionada saludó a la cámara cuando varios asistentes detrás de ella también lo hicieron, hasta que uno de ellos realizó gestos racistas. La mujer reaccionó de inmediato y mostró tristeza frente a la cámara, mientras el hombre se rió con sus acompañantes.

El recinto volverá a tener actividad el jueves 18 de junio, cuando México enfrentará a Corea del Sur en un partido del Grupo A.

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Cabe mencionar, que la joven que evidenció el acto acusado de racista, es una conocida influencer coreana.

La joven denunció el acto en rus redes sociales (ig/inocat_t)
La joven denunció el acto en rus redes sociales (ig/inocat_t)

Se trata de la creadora de contenido llamada Inocat, quien cuenta con una sólida presencia digital, superando los seis millones de suscriptores en YouTube y alcanzando 2,3 millones de seguidores en TikTok.

Su contenido, enfocado principalmente en videos de humor, ha logrado un amplio alcance internacional.

El video que documenta el momento discriminatorio se viralizó rápidamente, acumulando más de ocho millones de visualizaciones, noventa mil “me gusta” y diez mil comentarios.

Ella es @inocat_t, la joven que pasó un mal momento en Guadalajara.
Ella es @inocat_t, la joven que pasó un mal momento en Guadalajara.

¿Por qué el gesto del mexicano es calificado como racista?

Hacer burla de los ojos rasgados de las personas coreanas, o de cualquier persona de origen asiático, es considerado racismo porque perpetúa estereotipos y actitudes discriminatorias basadas en características físicas. Este tipo de burla no solo ridiculiza una parte esencial de la identidad de las personas, sino que también refuerza ideas falsas sobre la superioridad o inferioridad de ciertos grupos por su apariencia.

El racismo se manifiesta cuando se atribuyen cualidades negativas, se humilla o se excluye a alguien por su raza, etnia o nacionalidad. Los gestos que imitan o exageran los ojos rasgados tienen una larga historia de ser utilizados para denigrar y deshumanizar a las personas asiáticas. Este comportamiento transmite el mensaje de que las personas con estos rasgos son diferentes, extrañas o inferiores, lo cual fomenta la marginación y puede tener consecuencias reales en la vida diaria, como discriminación laboral, acoso escolar o violencia.

Además, la burla hacia los ojos rasgados no es un acto aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de racismo contra personas de origen asiático en diferentes partes del mundo. Durante décadas, se han usado caricaturas, chistes y expresiones ofensivas que refuerzan una visión negativa y reduccionista de estas comunidades. Estas acciones contribuyen a la creación de estigmas sociales que afectan la autoestima y el sentido de pertenencia de quienes los sufren.

En el contexto de eventos internacionales como el Mundial, estos actos adquieren mayor relevancia porque pueden amplificarse en redes sociales y medios de comunicación, afectando la imagen de un país y mostrando la persistencia de actitudes discriminatorias. Reconocer y señalar la burla de los ojos rasgados como racismo es fundamental para combatir la intolerancia y promover el respeto entre culturas.

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