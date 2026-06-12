México Deportes

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

El conjunto hidalguense confirmó a su primer refuerzo para el Apertura 2026 mediante una presentación que llamó la tención en redes

Guardar
Google icon
El mediocampista mexicano regresó al club que lo formó.
El mediocampista mexicano regresó al club que lo formó.

El mercado de fichajes de la Liga MX sigue dejando movimientos que llaman la atención y uno de los más significativos para el Apertura 2026 es el regreso de Rodolfo Pizarro a Pachuca.

El futbolista mexicano volverá a vestir la camiseta de los Tuzos después de una década, en una operación que representa el reencuentro entre el club hidalguense y uno de los jugadores surgidos de su cantera que mayor proyección alcanzó en el futbol nacional e internacional.

PUBLICIDAD

La institución confirmó la incorporación del mediocampista mediante una presentación especial en redes sociales, poniendo fin a las especulaciones que durante semanas apuntaban a un posible retorno.

Pizarro llega procedente de FC Juárez y buscará recuperar protagonismo en el equipo donde inició su carrera profesional y conquistó uno de los títulos más importantes de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Pachuca apostó por una presentación especial para anunciar a Pizarro

Pachuca hizo oficial el regreso de Rodolfo Pizarro a través de un video publicado en sus plataformas digitales.

Lejos de limitarse a un comunicado tradicional, el club optó por una producción audiovisual con referencias al personaje Joker, una temática que rápidamente generó comentarios entre los aficionados y se convirtió en uno de los anuncios más llamativos del actual periodo de transferencias.

@Tuzos

El material fue acompañado por mensajes que destacaban el retorno de un futbolista identificado con la institución. La campaña de presentación buscó enfatizar el vínculo histórico entre el jugador y el equipo, recordando que fue en la Bella Airosa donde Pizarro dio sus primeros pasos como profesional.

El mediocampista debutó con Pachuca en 2012 y poco a poco se consolidó como una de las figuras más prometedoras del futbol mexicano.

Durante su primera etapa disputó más de 150 encuentros oficiales y formó parte de la generación que conquistó el título del Clausura 2016, compartiendo vestidor con futbolistas que posteriormente destacaron tanto en la Liga MX como en el extranjero.

La expectativa en torno a su regreso también responde al momento que vive el club.

Pachuca ha mantenido en los últimos años una política de desarrollo de jóvenes talentos, combinándolos con elementos de experiencia que aporten liderazgo y conocimiento dentro del campo.

En ese contexto, la incorporación de Pizarro representa una apuesta por sumar jerarquía a la plantilla.

El recorrido de Rodolfo Pizarro desde su salida de los Tuzos

La salida de Pizarro de Pachuca en 2017 marcó el inicio de una trayectoria que lo llevó a defender varias de las camisetas más importantes del futbol mexicano.

Su primer destino fue Chivas, donde se convirtió en pieza clave para la obtención de la Liga de Campeones de la Concacaf, una Liga MX y Copa MX, entre otros.

Posteriormente pasó a Monterrey, equipo con el que también consiguió éxitos importantes y mantuvo un nivel que lo llevó a consolidarse como seleccionado nacional.

Sus actuaciones en la Liga MX despertaron interés internacional y en 2020 emprendió una nueva etapa en la Major League Soccer con Inter Miami.

La aventura en Estados Unidos fue seguida por un paso por el futbol europeo con el AEK Atenas de Grecia.

Sin embargo, su estancia en el Viejo Continente fue breve y posteriormente regresó al futbol mexicano para integrarse a Mazatlán FC.

Más adelante recaló en FC Juárez, donde disputó la temporada 2025-26 antes de concretarse su regreso a Pachuca.

Aunque en los últimos años no logró recuperar el protagonismo que tuvo en su mejor momento, el futbolista mantuvo actividad en la Liga MX y acumuló experiencia que ahora buscará poner al servicio del conjunto hidalguense.

El regreso de Rodolfo Pizarro representa uno de los movimientos más simbólicos del Apertura 2026.

Más allá de los reflectores generados por su presentación, la llegada del mediocampista supone el retorno de un jugador formado en la cantera tuza que construyó una carrera marcada por pasos en clubes protagonistas de México, Estados Unidos y Europa.

Temas Relacionados

Rodolfo PizarroPachucaLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Estados Unidos, también anfitrión de esta Copa del Mundo, recibirá a Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles este viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026

El silbante integrará un equipo de tres mexicanos para dirigir un compromiso de la fase de grupos en el Grupo G

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026

Fan sudafricano se vuelve viral al unirse al festejo mexicano tras la derrota en el Mundial 2026

El visitante fue levantado en hombros mientras sonaba el “Tucanazo” y cientos de personas celebraban el triunfo del Tricolor

Fan sudafricano se vuelve viral al unirse al festejo mexicano tras la derrota en el Mundial 2026

Esta es la razón de la ausencia de Alphonso Davies en el debut de Canadá en el Mundial 2026

El líder norteamericano deberá esperar para hacer su aparición en la justa dejando un hueco en el planteamiento del técnico Marsh

Esta es la razón de la ausencia de Alphonso Davies en el debut de Canadá en el Mundial 2026

Cuándo vuelve a jugar México tras el triunfo contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Los dirigidos por Javier Aguirre regresarán al terreno de juego para buscar su pase a la siguiente ronda con una de las selecciones más complicadas del Grupo A

Cuándo vuelve a jugar México tras el triunfo contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

Descubren túnel de 20 metros y toma clandestina de hidrocarburo en un predio de Ecatepec

Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protesta en la inauguración del Mundial 2026: “Ya no puedo hablar de nada”

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

DEPORTES

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026

Fan sudafricano se vuelve viral al unirse al festejo mexicano tras la derrota en el Mundial 2026

Pasajeros convierten microbús en sala VIP para ver el Mundial 2026: video se vuelve viral

Esta es la razón de la ausencia de Alphonso Davies en el debut de Canadá en el Mundial 2026