Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

El mediocampista mexicano regresó al club que lo formó.

El mercado de fichajes de la Liga MX sigue dejando movimientos que llaman la atención y uno de los más significativos para el Apertura 2026 es el regreso de Rodolfo Pizarro a Pachuca.

El futbolista mexicano volverá a vestir la camiseta de los Tuzos después de una década, en una operación que representa el reencuentro entre el club hidalguense y uno de los jugadores surgidos de su cantera que mayor proyección alcanzó en el futbol nacional e internacional.

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La institución confirmó la incorporación del mediocampista mediante una presentación especial en redes sociales, poniendo fin a las especulaciones que durante semanas apuntaban a un posible retorno.

Pizarro llega procedente de FC Juárez y buscará recuperar protagonismo en el equipo donde inició su carrera profesional y conquistó uno de los títulos más importantes de su trayectoria.

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Pachuca apostó por una presentación especial para anunciar a Pizarro

Pachuca hizo oficial el regreso de Rodolfo Pizarro a través de un video publicado en sus plataformas digitales.

Lejos de limitarse a un comunicado tradicional, el club optó por una producción audiovisual con referencias al personaje Joker, una temática que rápidamente generó comentarios entre los aficionados y se convirtió en uno de los anuncios más llamativos del actual periodo de transferencias.

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@Tuzos

El material fue acompañado por mensajes que destacaban el retorno de un futbolista identificado con la institución. La campaña de presentación buscó enfatizar el vínculo histórico entre el jugador y el equipo, recordando que fue en la Bella Airosa donde Pizarro dio sus primeros pasos como profesional.

El mediocampista debutó con Pachuca en 2012 y poco a poco se consolidó como una de las figuras más prometedoras del futbol mexicano.

Durante su primera etapa disputó más de 150 encuentros oficiales y formó parte de la generación que conquistó el título del Clausura 2016, compartiendo vestidor con futbolistas que posteriormente destacaron tanto en la Liga MX como en el extranjero.

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La expectativa en torno a su regreso también responde al momento que vive el club.

Pachuca ha mantenido en los últimos años una política de desarrollo de jóvenes talentos, combinándolos con elementos de experiencia que aporten liderazgo y conocimiento dentro del campo.

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En ese contexto, la incorporación de Pizarro representa una apuesta por sumar jerarquía a la plantilla.

El recorrido de Rodolfo Pizarro desde su salida de los Tuzos

La salida de Pizarro de Pachuca en 2017 marcó el inicio de una trayectoria que lo llevó a defender varias de las camisetas más importantes del futbol mexicano.

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Su primer destino fue Chivas, donde se convirtió en pieza clave para la obtención de la Liga de Campeones de la Concacaf, una Liga MX y Copa MX, entre otros.

Posteriormente pasó a Monterrey, equipo con el que también consiguió éxitos importantes y mantuvo un nivel que lo llevó a consolidarse como seleccionado nacional.

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Sus actuaciones en la Liga MX despertaron interés internacional y en 2020 emprendió una nueva etapa en la Major League Soccer con Inter Miami.

La aventura en Estados Unidos fue seguida por un paso por el futbol europeo con el AEK Atenas de Grecia.

Sin embargo, su estancia en el Viejo Continente fue breve y posteriormente regresó al futbol mexicano para integrarse a Mazatlán FC.

Más adelante recaló en FC Juárez, donde disputó la temporada 2025-26 antes de concretarse su regreso a Pachuca.

Aunque en los últimos años no logró recuperar el protagonismo que tuvo en su mejor momento, el futbolista mantuvo actividad en la Liga MX y acumuló experiencia que ahora buscará poner al servicio del conjunto hidalguense.

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El regreso de Rodolfo Pizarro representa uno de los movimientos más simbólicos del Apertura 2026.

Más allá de los reflectores generados por su presentación, la llegada del mediocampista supone el retorno de un jugador formado en la cantera tuza que construyó una carrera marcada por pasos en clubes protagonistas de México, Estados Unidos y Europa.