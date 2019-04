"Se tomó como una represalia, dije que cada quien era responsable de sus actos y que era un diálogo circular, y quise dejar en claro una regla que se utilizaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regula con la prensa, es decir, que no debe de haber censura, que no debe limitarse la libertad de expresión, pero que somos libres para dialogar debatir, argumentar y replicar, que así como los medios tienen que ejercer su toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad", agregó López Obrador.