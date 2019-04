No es la primera vez que un periodista pone el foco en el oneroso estilo de vida del ex mandatario. En febrero Ricardo Raphael escribió en su columna en El Universal que Peña Nieto tenía un "retiro muy digno" en uno de los barrios más lujosos de Madrid, España, y que estaba acompañado por ex funcionarios del gobierno federal, entre los que se encontraban su médico personal y su jefe de seguridad.