Agregó que "el pasado ya no existe. Ya deja de estar sacando cosas del pasado. Ya no existe. Ya ni lo puedes cambiar. Ya está. De aquí para adelante y si vas a perdonar a alguien no le estés trayendo cada que te peleas cosas del pasado porque si no no es perdonar. Perdonar realmente de corazón es olvidarte del pasado y de ahí para adelante".