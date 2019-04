"A mí, la broma que me jugó la vida fue enterarme a los 13 años que tenía fecha de caducidad. Mi madre me compró una urna que hoy uso de alcancía. Me entero en consulta, en quimioterapia, que la doctora decía que yo no pasaba de los 15. Vuelo, vivo con prisa y me equivoco. Esperaba la muerte y por eso la droga y el alcohol. Es terrible sentir que tienes los días contados, ir a un panteón, acostarte en el suelo y echarte tierra para no levantarte. De niña me caí en un pasamanos, me pegué en la ingle y se hizo un tumor canceroso. Guardar rencor a mi madre al enterarme que autorizó me quitaran la matriz. ¡Que chingona! A los 15 años me llevó a Europa como regalo, yo lo viví como un viaje sin retorno. Han pasado muchos años y el cáncer y yo hemos aprendido a respetarnos. No me mata, pero ahí está. La vida me jugó una broma, ahora yo me burlo de ella", recordó el periódico Excélsior.