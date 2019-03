La primer ministro británica, Theresa May, aseguró haber logrado "cambios legalmente vinculantes" sobre el acuerdo que será votado este martes. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que si el Parlamento no lo aprueba, la retirada de Londres podría no producirse. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, llamó a la oposición a rechazarlo