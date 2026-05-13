Senador estadounidense le envió carta a Marco Rubio con sus preocupaciones sobre las elecciones presidenciales en Colombia: “Grave violencia e inestabilidad”

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - crédito Stefano Rellandini/Reuters

Una carta enviada por el senador estadounidense Rick Scott al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, expone una creciente preocupación en Washington ante el posible impacto de la inseguridad y la violencia política en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

En la misiva, revelada por el medio internacional NTN24, el congresista republicano alerta que la actual coyuntura podría poner en riesgo la legitimidad del proceso democrático en el país sudamericano, así como afectar los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región.

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“Históricamente, como uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en materia de democracia y seguridad en el hemisferio, la capacidad de Colombia para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes reviste una importancia vital para nuestros intereses comunes”, señala el parlamentario norteamericano en el documento.

Carta Rick Scott a Marco Rubio - crédito Captura de Pantalla NTN24

Scott fundamenta su advertencia en un informe preelectoral del Instituto Republicano Internacional (IRI), que describe un deterioro significativo de las condiciones de seguridad, con un aumento de la polarización política, una disminución en la capacidad estatal para garantizar protección y la expansión territorial de grupos armados ilegales.

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Según la carta remitida por el senador, este clima adverso limita la movilidad de los candidatos y restringe el derecho de muchos ciudadanos a ejercer el voto “libremente y sin miedo” en distintas regiones del territorio colombiano.

“Colombia ha entrado en este ciclo electoral en medio de una mayor inseguridad, una capacidad de seguridad estatal debilitada y una creciente polarización política”, indicó Scott.

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La misiva también menciona informes independientes que reportan un escenario de violencia electoral. Entre los incidentes señalados se encuentran asesinatos de líderes y figuras políticas, amenazas contra candidatos y comunidades, ataques armados y obstáculos para realizar campañas en varias zonas.

Carta Rick Scott a Marco Rubio - crédito Captura de Pantalla NTN24

La acumulación de estos hechos, sostiene el senador, puede minar la confianza pública en las instituciones y afectar “seriamente la legitimidad democrática” de las elecciones.

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“Informes independientes indican además que las elecciones se están desarrollando en un contexto de grave violencia e inestabilidad, que incluye un aumento delos ataques y la expansión del control territorial por parte de los grupos armados, asesinatos de figuras políticas y la interrupción de la campaña electoral en algunas regiones", recalcó.

U.S. Senator Rick Scott (R-FL) talks during a press conference on the U.S. strikes in Venezuela, in Doral, Miami-Dade County, Florida, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Marco Bello

Petición al Departamento de Estado de EE. UU.

Como parte de su comunicación, Rick Scott solicita al Departamento de Estado información detallada sobre las acciones que se están emprendiendo para “apoyar la transparencia y la seguridad electoral” en Colombia.

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Entre las inquietudes planteadas por el senador, destaca la petición de aclarar qué tipo de asistencia técnica o logística está proporcionando Estados Unidos a las autoridades electorales en el país.

La carta incluye cuatro preguntas puntuales:

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¿Cómo se apoyarán las misiones nacionales e internacionales de observación?

¿Qué medidas diplomáticas o de cooperación en seguridad se contemplan ante un eventual aumento de la violencia?

¿De qué manera Washington se coordinará con otros aliados internacionales para proteger el proceso democrático colombiano?

- crédito Colprensa

El senador insiste en que la respuesta del gobierno estadounidense debe ser integral, incluyendo desde la cooperación técnica hasta eventuales ajustes en la diplomacia regional si la situación se agrava.

Con este enfoque, Rick Scott busca sentar precedente sobre la necesidad de mantener la vigilancia internacional sobre el desenvolvimiento del proceso electoral colombiano y resalta, como dato central en la comunicación, el riesgo de que una crisis interna en Colombia termine por repercutir en toda la región, debilitando alianzas y estrategias compartidas.

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“Dado lo que está en juego tanto para Colombia como para la región en general, será esencial un liderazgo estadounidense sostenido y visible. Agradezco su atención a este asunto y espero con interés su respuesta”, concluyó.

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda con la mano desde las escaleras del Air Force One mientras sube en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 12 de mayo de 2026, para emprender un viaje a China con el fin de reunirse con el presidente chino Xi Jinping. (AP Foto/Luis M. Álvarez)

Posible incidencia de Trump en las elecciones en Colombia

La carta de Rick Scott a Marco Rubio se conoce tras revelarse un sondeo elaborado por Shila Vilker y Daniel Ivoskus, en el que se predice un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los principales aspirantes a la presidencia.

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Así mismo, la encuesta evaluó la posibilidad de un respaldo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, lo que introduce un elemento crucial para definir el desenlace de los comicios en el país sudamericano.

De acuerdo con los resultados recogidos, el 48% de los encuestados manifestó que la intervención del mandatario norteamericano aumentaría su propensión a votar por el candidato, mientras que un 19% indicó que disminuiría esa probabilidad y el 26% sostuvo que su decisión no se vería afectada.

Este hallazgo cuantifica el peso específico que una declaración internacional puede ejercer sobre el comportamiento del electorado colombiano en 2026.