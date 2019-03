3.- Si eres población no derechohabiente:

a) Ser población no derechohabiente con ingreso individual o familiar de hasta 2.8 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que no cuenta con acceso a un crédito para adquirir o mejorar su vivienda.

b) Ser población no derechohabiente con crédito para construir o mejorar su vivienda, con ingreso individual de hasta 5 veces el valor de la UMA.