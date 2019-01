Este hombre es la persona más poderosa de Silicon Valley

No es Jeff Bezos, no es Bill Gates, no es Elon Musk. Ni siquiera vive en California. Masayoshi Son, el multimillonario japonés, es la máxima figura de poder en el valle que define el futuro del mundo. Sus inversiones son ambiciosas, arriesgadas y exitosas, y se centran en campos como la propiedad inmobiliaria, el transporte y el comercio minorista