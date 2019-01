Esta no es la primera vez que el nombre del ex presidente mexicano sale a relucir en la Corte. Anteriormente, otro testigo, Jesús "Rey" Zambada, ex jefe de plaza del cártel en la capital del país, aseguró que Guzmán Loera había pagado sobornos a Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.