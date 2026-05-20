Granizada golpea Ixtlahuaca, Edomex y paraliza la carretera Toluca-Atlacomulco

Las calles y carreteras del norte del Estado de México amanecieron cubiertas de granizo este 19 de mayo, afectando la vialidad y la vida cotidiana de los residentes. (Redes sociales X)

Una intensa granizada la tarde de este martes 19 de mayo cubrió de blanco los municipios de Ixtlahuaca y Atlacomulco, en el Estado de México. Poco antes de las 16:00 horas se registró una fuerte tormenta que estuvo acompañado de granizo, lo que generó rápidas afectaciones viales.

Debido a la intensidad de la lluvia, las calles, vialidades y algunos comercios se vieron afectados por la cantidad de granizo que cayó. Uno de los puntos con mayores complicaciones por encharcamientos fue la carretera Toluca-Atlacomulco, a la altura del municipio de Ixtlahuaca, donde la acumulación de granizo dificultó el tránsito de automovilistas que se dirigían hacia la zona norte del Estado de México y el Valle de Toluca.

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Las condiciones adversas obstaculizaron la circulación y provocaron retrasos considerables, a través de redes sociales se viralizaron imágenes y videos de cómo la tormenta dejó una capa blanca de hielo que obstaculizó el avance vehicular.

Una tormenta con granizo provocó afectaciones viales en la carretera Toluca-Atlacomulco, cerca del municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Autoridades activaron los protocolos de emergencia (Redes sociales)

En el municipio de Ixtlahuaca, habitantes informaron sobre coladeras obstruidas en la avenida Gustavo Baz, lo que ocasionó severos encharcamientos en el centro de la demarcación. La acumulación de agua generó inconvenientes adicionales a la movilidad y a las actividades cotidianas en la zona céntrica. De igual forma, se reportó un significativo encharcamiento en las inmediaciones del Centro de Justicia de Ixtlahuaca.

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Techo de una tienda colapsa por fuerte granizada en Atlacomulco

Además de las afectaciones viales en carretera Toluca-Atlacomulco, en el municipio de Atlacomulco se registraron otro tipo de afectaciones por la acumulación de hielo. Una tienda de conveniencia fue perjudicada por las condiciones climáticas, el techado colapsó por la granizada.

Una intensa granizada cubrió calles y plazas en el norte del Estado de México el 19 de mayo, afectando la movilidad y el paisaje urbano con una capa de hielo. (Redes sociales X)

La intensa granizada del 19 de mayo en el norte del Estado de México provocó el colapso del techo de una sucursal de Tiendas 3B y cubrió las calles con una capa de granizo. (Redes sociales X)

El fenómeno meteorológico inició aproximadamente a las 15:30 horas de este martes, causando la interrupción inmediata del tránsito vehicular en varios puntos de la región. Conductores que circulaban por la zona reportaron que la acumulación de hielo sobre la cinta asfáltica impidió la circulación, cubriendo completamente las calles de la cabecera municipal y generando parálisis en la movilidad local.

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Brigadas de servicios públicos trabajaron en el lugar para liberar la vía del granizo y los residuos acumulados, con el objetivo de restablecer el tránsito y evitar mayores afectaciones.

Una intensa capa de granizo cubre las calles del norte del Estado de México tras una fuerte tormenta el 19 de mayo, afectando la visibilidad y el tránsito. (Redes sociales X)

Una fuerte granizada cubrió el pavimento y vehículos en el norte del Estado de México el 19 de mayo, afectando la visibilidad y el tránsito vehicular. (Redes sociales X)

Calles cubiertas de granizo blanco tras una intensa tormenta en el norte del Estado de México este 19 de mayo, afectando la vida cotidiana. (Redes sociales X)

Las inundaciones se presentaron en múltiples puntos estratégicos del municipio, especialmente en la colonia Las Fuentes, identificada como una de las áreas más perjudicadas por el nivel de agua y granizo. En el centro de Atlacomulco, se contabilizó un número significativo de comercios y viviendas particulares con daños en sus estructuras, reflejando el impacto material del temporal sobre la infraestructura urbana y privada de la demarcación.

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El gobierno municipal de Ixtlahuaca emitió un exhorto a la población para extremar precauciones, en particular al conducir. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas o con baja visibilidad, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los habitantes.