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Granizada golpea Ixtlahuaca, Edomex y paraliza la carretera Toluca-Atlacomulco

Automovilistas atrapados en la tormenta compartieron imágenes de cómo quedó la vialidad cubierta de blanco por las condiciones climáticas

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Imagen dividida mostrando una carretera con vehículos y un camión bajo una densa capa de granizo y el exterior de una farmacia cubierto de hielo
Las calles y carreteras del norte del Estado de México amanecieron cubiertas de granizo este 19 de mayo, afectando la vialidad y la vida cotidiana de los residentes. (Redes sociales X)

Una intensa granizada la tarde de este martes 19 de mayo cubrió de blanco los municipios de Ixtlahuaca y Atlacomulco, en el Estado de México. Poco antes de las 16:00 horas se registró una fuerte tormenta que estuvo acompañado de granizo, lo que generó rápidas afectaciones viales.

Debido a la intensidad de la lluvia, las calles, vialidades y algunos comercios se vieron afectados por la cantidad de granizo que cayó. Uno de los puntos con mayores complicaciones por encharcamientos fue la carretera Toluca-Atlacomulco, a la altura del municipio de Ixtlahuaca, donde la acumulación de granizo dificultó el tránsito de automovilistas que se dirigían hacia la zona norte del Estado de México y el Valle de Toluca.

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Las condiciones adversas obstaculizaron la circulación y provocaron retrasos considerables, a través de redes sociales se viralizaron imágenes y videos de cómo la tormenta dejó una capa blanca de hielo que obstaculizó el avance vehicular.

Una tormenta con granizo provocó afectaciones viales en la carretera Toluca-Atlacomulco, cerca del municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Autoridades activaron los protocolos de emergencia (Redes sociales)

En el municipio de Ixtlahuaca, habitantes informaron sobre coladeras obstruidas en la avenida Gustavo Baz, lo que ocasionó severos encharcamientos en el centro de la demarcación. La acumulación de agua generó inconvenientes adicionales a la movilidad y a las actividades cotidianas en la zona céntrica. De igual forma, se reportó un significativo encharcamiento en las inmediaciones del Centro de Justicia de Ixtlahuaca.

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Techo de una tienda colapsa por fuerte granizada en Atlacomulco

Además de las afectaciones viales en carretera Toluca-Atlacomulco, en el municipio de Atlacomulco se registraron otro tipo de afectaciones por la acumulación de hielo. Una tienda de conveniencia fue perjudicada por las condiciones climáticas, el techado colapsó por la granizada.

Vista desde un balcón de una plaza pública y calles cubiertas completamente de granizo. Se aprecian coches, un autobús blanco y edificios bajo un cielo nublado
Una intensa granizada cubrió calles y plazas en el norte del Estado de México el 19 de mayo, afectando la movilidad y el paisaje urbano con una capa de hielo. (Redes sociales X)
Una tienda Tiendas 3B roja y verde con una entrada abierta mostrando una estructura metálica colapsada. El suelo y los vehículos están cubiertos de granizo
La intensa granizada del 19 de mayo en el norte del Estado de México provocó el colapso del techo de una sucursal de Tiendas 3B y cubrió las calles con una capa de granizo. (Redes sociales X)

El fenómeno meteorológico inició aproximadamente a las 15:30 horas de este martes, causando la interrupción inmediata del tránsito vehicular en varios puntos de la región. Conductores que circulaban por la zona reportaron que la acumulación de hielo sobre la cinta asfáltica impidió la circulación, cubriendo completamente las calles de la cabecera municipal y generando parálisis en la movilidad local.

Brigadas de servicios públicos trabajaron en el lugar para liberar la vía del granizo y los residuos acumulados, con el objetivo de restablecer el tránsito y evitar mayores afectaciones.

Calles y estacionamiento cubiertos por una densa capa de granizo blanco, con zonas húmedas y charcos de agua. Se ven edificios y un vehículo al fondo
Una intensa capa de granizo cubre las calles del norte del Estado de México tras una fuerte tormenta el 19 de mayo, afectando la visibilidad y el tránsito. (Redes sociales X)
Vista desde el interior de un vehículo de una carretera cubierta de granizo, con coches y un camión en la distancia bajo un cielo nublado y lluvioso
Una fuerte granizada cubrió el pavimento y vehículos en el norte del Estado de México el 19 de mayo, afectando la visibilidad y el tránsito vehicular. (Redes sociales X)
Vista exterior de una farmacia con sus alrededores cubiertos por una gruesa capa de granizo. Un hombre, un auto y una sombrilla rota son visibles
Calles cubiertas de granizo blanco tras una intensa tormenta en el norte del Estado de México este 19 de mayo, afectando la vida cotidiana. (Redes sociales X)

Las inundaciones se presentaron en múltiples puntos estratégicos del municipio, especialmente en la colonia Las Fuentes, identificada como una de las áreas más perjudicadas por el nivel de agua y granizo. En el centro de Atlacomulco, se contabilizó un número significativo de comercios y viviendas particulares con daños en sus estructuras, reflejando el impacto material del temporal sobre la infraestructura urbana y privada de la demarcación.

El gobierno municipal de Ixtlahuaca emitió un exhorto a la población para extremar precauciones, en particular al conducir. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas o con baja visibilidad, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los habitantes.

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