Sebastián Villa es defendido por la Acolfutpro en prelista de selección Colombia: “Los mejores tienen que representarnos”

Sebastián Villa causó polémica por volver a una convocatoria de la selección Colombia y es la prelista - crédito Ramiro Gómez/REUTERS

La reciente preconvocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia ha reavivado la controversia en el país. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) defiende su inclusión, alegando que actualmente no existe ninguna restricción legal que impida al delantero jugar en el combinado nacional, pese a la polémica por sus antecedentes judiciales.

La Acolfutpro respalda la presencia de Villa porque, según su ejecutivo Carlos González Puche, el futbolista “no tiene ninguna limitación, ninguna restricción para el ejercicio de su actividad profesional”. El dirigente sostiene que, ante la ausencia de un impedimento legal vigente, la decisión debe centrarse en el criterio deportivo y no en cuestionamientos éticos vinculados con su pasado.

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Néstor Lorenzo, director técnico de la selección, reforzó esa postura al indicar en Gol Caracol que Sebastián Villa “está jugando, está rindiendo bien, está a la altura” en Independiente Rivadavia. De acuerdo con Lorenzo, la convocatoria responde al rendimiento futbolístico actual del jugador, no a consideraciones extradeportivas.

Argumentos legales y deportivos en el caso de Villa

Según las declaraciones dadas al programa Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio, González Puche subraya que el núcleo de la decisión pertenece al ámbito estrictamente deportivo: “Me parece que los mejores colombianos tienen que representarnos en un Mundial. Los aspectos morales no entro a cuestionarlos, ella tiene sus posiciones, yo no las comparto”.

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Tanto el dirigente como Lorenzo insisten en que no existe, en este momento, ninguna restricción legal que obligue a excluir a Villa de la prelista de la selección Colombia. Para ambos, la prioridad debe ser el rendimiento deportivo del jugador, quedando los juicios éticos y sociales fuera de los criterios de elegibilidad.

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Lorenzo explicó, en rueda de prensa en Bogotá, que el futbolista no había sido citado anteriormente debido a “algún tema” personal, pero enfatizó que “hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura”, según Gol Caracol.

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Críticas y postura de la Defensoría del Pueblo

Desde otro sector, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, criticó la inclusión de Villa en la prelista, advirtiendo sobre el impacto simbólico y social de que un jugador con antecedentes judiciales por violencia de género represente a Colombia.

En una carta, Marín sostuvo que “la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, subrayando que no se trata solo de una “decisión deportiva”, sino de un mensaje hacia la sociedad sobre la tolerancia frente a conductas que afectan derechos fundamentales.

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Esta fue la carta que compartió la Defensoría del Pueblo el domingo 17 de mayo de 2026, tres días después de que Néstor Lorenzo reveló la prelista de 55 convocados - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría recordó el antecedente del exseleccionador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien renunció en 2011 tras agredir a una mujer, como ejemplo de las implicancias éticas en el seleccionado nacional. “Cuando se viste esa camiseta, el jugador inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes”, indicó. Consideró que minimizar hechos de violencia por el talento deportivo “envía un mensaje desolador”.

Antecedentes judiciales y contexto de Sebastián Villa

El historial judicial de Sebastián Villa se centra en decisiones clave recientes. En junio de 2023, la justicia argentina lo condenó a dos años y un mes de prisión excarcelable por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, episodio ocurrido en 2020 mientras Villa jugaba en Boca Juniors.

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Durante cinco años, entre 2020 y 2025, los líos judiciales de Sebastián Villa provocaron un cambio total en su carrera deportiva - crédito Andrés LARROVERE / AFP

Además, Villa enfrentó otro proceso judicial en Argentina por presunto abuso sexual con acceso carnal, en el que resultó absuelto en 2024. Estas definiciones legales mantienen pública la discusión sobre la idoneidad deportiva y moral de su convocatoria.

El caso reactiva la discusión sobre el papel de los referentes deportivos en la sociedad y si los errores del pasado deben significar una exclusión permanente de su trayectoria profesional en el fútbol de alto nivel.

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