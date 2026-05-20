Vuelos demorados y cancelados en el AICM este martes

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.
PUBLICIDAD
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 19 de mayo.
Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: AM680
PUBLICIDAD
Destino: Montreal
Aerolínea: Aeromexico
PUBLICIDAD
Hora: 00:10
Estatus: Demorado
PUBLICIDAD
Vuelo: Y4700
Destino: Chicago
PUBLICIDAD
Aerolínea: Volaris
Hora: 00:50
PUBLICIDAD
Estado: Demorado
Vuelo: UA1085
PUBLICIDAD
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
PUBLICIDAD
Hora: 04:40
Estatus: Demorado
Vuelo: AV235
Destino: Medellin
Aerolínea: Avianca
Hora: 04:55
Estado: Demorado
Vuelo: VB1232
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AV45
Destino: Bogota Co
Aerolínea: Avianca
Hora: 05:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 05:00
Estatus: Demorado
Vuelo: UA822
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 05:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4262
Destino: Tuxtla
Aerolínea: Volaris
Hora: 05:05
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1322
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4390
Destino: Culiacan
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4100
Destino: Cancun
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:45
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4440
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:05
Estatus: Demorado
Vuelo: AA390
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 11:20
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4400
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Volaris
Hora: 13:50
Estado: Demorado
Vuelo: JJ8113
Destino: Sao.Paulo
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 17:20
Estatus: Demorado
Vuelo: DL630
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 17:45
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1126
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Vuelo: TA431
Destino: S.Salvador
Aerolínea: Avianca
Hora: 18:30
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD