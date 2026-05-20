Vuelos demorados y cancelados en el AICM este martes

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 19 de mayo.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:50

Estado: Demorado

Vuelo: UA1085

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 04:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AV235

Destino: Medellin

Aerolínea: Avianca

Hora: 04:55

Estado: Demorado

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AV45

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UA822

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4262

Destino: Tuxtla

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4390

Destino: Culiacan

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:45

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 11:20

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:50

Estado: Demorado

Vuelo: JJ8113

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 17:20

Estatus: Demorado

Vuelo: DL630

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 17:45

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: TA431

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

