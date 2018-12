Recordó los difíciles momentos que vivió "cuando salió todo, literalmente me caí al piso de no sé ni siquiera qué era, de miedo, de dolor, de no saber qué iba a suceder, de decir "Dios mío, ¿Qué hice?". Como dije en mi documental "El día que conocí al Chapo" conté cuando pensé que los agentes me iban a llevar. Los peores momentos fue oír a mis papás asustados de no saber qué hacer y esa frustración de no poderme defender por orden de mis abogados.